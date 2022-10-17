17 октября 2022

Музыкант Самойлов раскрыл, зачем пошел в политику. Видео

Вадим Самойлов: рок-музыкант должен быть в оппозиции ко лжи, а не к власти
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, самойлов вадим
Вадим Самойлов выступил на Первом канале и рассказал, что пошел в политику ради того, чтобы сделать мир лучше Фото:

Каждый человек живет для того, чтобы изменить мир к лучшему, и участие в политике — один из эффективных способов это сделать. С таким мнением выступил уральский музыкант Вадим Самойлов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, отвечая на вопрос о том, зачем он пошел в политику.

«Я убежден, что каждый человек для этого и живет [чтобы изменить мир]. Именно для этого [я пошел в политику]. Меня многие обвиняли в том, что рок-музыкант обязательно должен быть в оппозиции к власти. Но я считаю, что рок-музыкант должен быть в оппозиции к неправде и несправедливости», — заявил Самойлов.

Также он добавил, что взаимодействуя с властью он всегда пытался что-то доказать, спорил о том, как лучше. А лучше, по мнению Самойлова, это избавиться от «клопов, которые присосались к телу государства для личной выгоды». Таким Самойлов предлагает уходить уже сейчас, потому что в ближайшие годы будут чистки.

Летом Вадим Самойлов решил стать депутатом гордумы Асбеста. Его зарегистрировали как самовыдвиженца, но победить музыканту не удалось. При этом он все равно позитивно оценил результаты выборов. «

Я шел не один, а в команде. И нашей целью было разблокировать работу гордумы. Адекватные люди заняли большинство мест, а это значит, что в городе будут новые проекты и будет развитие. Для меня статус депутата не самоцель. Я хочу подтвердить, что все запущенные проекты продолжатся, а я продолжу уделять время своему родному городу», — комментировал Самойлов свое поражение.

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Каждый человек живет для того, чтобы изменить мир к лучшему, и участие в политике — один из эффективных способов это сделать. С таким мнением выступил уральский музыкант Вадим Самойлов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, отвечая на вопрос о том, зачем он пошел в политику. «Я убежден, что каждый человек для этого и живет [чтобы изменить мир]. Именно для этого [я пошел в политику]. Меня многие обвиняли в том, что рок-музыкант обязательно должен быть в оппозиции к власти. Но я считаю, что рок-музыкант должен быть в оппозиции к неправде и несправедливости», — заявил Самойлов. Также он добавил, что взаимодействуя с властью он всегда пытался что-то доказать, спорил о том, как лучше. А лучше, по мнению Самойлова, это избавиться от «клопов, которые присосались к телу государства для личной выгоды». Таким Самойлов предлагает уходить уже сейчас, потому что в ближайшие годы будут чистки. Летом Вадим Самойлов решил стать депутатом гордумы Асбеста. Его зарегистрировали как самовыдвиженца, но победить музыканту не удалось. При этом он все равно позитивно оценил результаты выборов. « Я шел не один, а в команде. И нашей целью было разблокировать работу гордумы. Адекватные люди заняли большинство мест, а это значит, что в городе будут новые проекты и будет развитие. Для меня статус депутата не самоцель. Я хочу подтвердить, что все запущенные проекты продолжатся, а я продолжу уделять время своему родному городу», — комментировал Самойлов свое поражение.
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