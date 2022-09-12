Лидер «Агаты Кристи» Самойлов прокомментировал свое поражение на выборах в гордуму Асбеста

Вадим Самойлов не смог стать депутатом гордумы Асбеста Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Один из основателей и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, который не смог стать депутатом гордумы Асбеста, прокомментировал свое поражение. Своими размышлениями он поделился в своей официальном telegram-канале.

«Я очень позитивно оцениваю результаты этих выборов, я шел не один, а в команде. И нашей целью было разблокировать работу гордумы. Адекватные люди заняли большинство мест, а это значит, что в городе будут новые проекты и будет развитие. Для меня статус депутата не самоцель. Я хочу подтвердить, что все запущенные проекты продолжатся, а я продолжу уделять время своему родному городу», — сказал он.

Ранее Самойлов объяснил, почему решил стать депутатом. «Все клопы, которые пристраиваются к власти, которым все равно, от каких избирательных блоков выходить, которые занимаются набиванием карманов, должны исчезнуть из этого поля», — заявил лидер «Агаты Кристи».

Свердловский музыкант Вадим Самойлов решил создать сеть лабораторий COLABA. Суть данного проекта в том, что музыкант и его команда будет учить начинающих музыкантов писать песни, делать аранжировки, подбирать имидж, снимать клипы и писать к ним сценарии.