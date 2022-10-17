17 октября 2022

США лишили «Уральские авиалинии» экспортных привилегий

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Минторг США отозвал экспортные привилегии «Уральских авиалиний» Фото:

Министерство торговли США опубликовало приказ, в котором отказывает в экспортных привилегиях авиакомпании «Уральские авиалинии». Причина такого решения — нарушение компанией экспортных ограничений, введенных в отношении России. Информацию об этом публикует агентство Reuters.

«Приказ лишает „Уральские авиалинии“ права на участие в сделках, подпадающих под действие экспортных правил регулирования США», — говорится в сообщении. В них входят любая заправка, техническое обслуживание, ремонт, покупка запасных частей или пользование любыми другими услугами на территории США.

Ранее URA.RU сообщало, что страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, санкции против трех российских авиакомпаний ввела Великобритания. Также «Уральские авиалинии» внес в черный список Евросоюз.

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Министерство торговли США опубликовало приказ, в котором отказывает в экспортных привилегиях авиакомпании «Уральские авиалинии». Причина такого решения — нарушение компанией экспортных ограничений, введенных в отношении России. Информацию об этом публикует агентство Reuters. «Приказ лишает „Уральские авиалинии“ права на участие в сделках, подпадающих под действие экспортных правил регулирования США», — говорится в сообщении. В них входят любая заправка, техническое обслуживание, ремонт, покупка запасных частей или пользование любыми другими услугами на территории США. Ранее URA.RU сообщало, что страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, санкции против трех российских авиакомпаний ввела Великобритания. Также «Уральские авиалинии» внес в черный список Евросоюз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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