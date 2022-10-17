США лишили «Уральские авиалинии» экспортных привилегий

Минторг США отозвал экспортные привилегии «Уральских авиалиний» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Министерство торговли США опубликовало приказ, в котором отказывает в экспортных привилегиях авиакомпании «Уральские авиалинии». Причина такого решения — нарушение компанией экспортных ограничений, введенных в отношении России. Информацию об этом публикует агентство Reuters.

«Приказ лишает „Уральские авиалинии“ права на участие в сделках, подпадающих под действие экспортных правил регулирования США», — говорится в сообщении. В них входят любая заправка, техническое обслуживание, ремонт, покупка запасных частей или пользование любыми другими услугами на территории США.

Ранее URA.RU сообщало, что страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, санкции против трех российских авиакомпаний ввела Великобритания. Также «Уральские авиалинии» внес в черный список Евросоюз.