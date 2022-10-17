Жители Тюмени пожаловались на запах гари

Тюменцы почувствовали неприятный запах гари в городе (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы пожаловались на запах гари в городе, из-за которого приходится закрывать окна в квартирах. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«У нас опять леса горят? Чем воняет в МЖК? Окна не открыть. <…> И запах гари еще странный, химия какая-то. В горле першит», — сообщает анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под постом местные жители также отмечают запах гари. «В Ново-Патрушево вообще невозможно окно открыть, надоело», — пишет Лена Марганова. «В КПД вонь! И воняет химией не первую ночь», — прокомментировала Ирина Александровна. Некоторые пользователи сообщают, что неприятный запах ощущается на протяжении месяца. «Вообще-то около месяца длится уже эта вонь. Периодами каждую ночь. Кстати, похоже на прошлогодний запах сожженных кур», — отметила Анна Небесная.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.