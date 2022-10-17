Мобилизованные пермяки получат региональную выплату в 100 тысяч рублей

18 октября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Выплаты полагаются всем мобилизованным пермякам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение выплатить каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному — 100 тысяч рублей. Делаем это сейчас, так как уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО. Собрать точные списки мобилизованных было непросто», — говорится в сообщении. Губернатор также уточнил, что в учебные центры в Елани и Тюмени уже выехали специалисты минсоцразвития для сбора необходимых документов на выплаты. О порядке и сроках их предоставления объявят дополнительно. Совместную работу глав территорий и соцслужб лично проконтролирует на местах глава регионального минсоцразвития Павел Фокин. В учебные центры также направились юристы, которые будут помогать с оформлением всех необходимых документов. Предварительная работа с банками уже проведена. В результате такой адресной помощи итоговая сумма поддержки будет больше обозначенных тысяч, сообщил губернатор.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение выплатить каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному — 100 тысяч рублей. Делаем это сейчас, так как уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО. Собрать точные списки мобилизованных было непросто», — говорится в сообщении. Губернатор также уточнил, что в учебные центры в Елани и Тюмени уже выехали специалисты минсоцразвития для сбора необходимых документов на выплаты. О порядке и сроках их предоставления объявят дополнительно. Совместную работу глав территорий и соцслужб лично проконтролирует на местах глава регионального минсоцразвития Павел Фокин. В учебные центры также направились юристы, которые будут помогать с оформлением всех необходимых документов. Предварительная работа с банками уже проведена. В результате такой адресной помощи итоговая сумма поддержки будет больше обозначенных тысяч, сообщил губернатор.