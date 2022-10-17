17 октября 2022

Мобилизованные пермяки получат региональную выплату в 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, военные сборы, мобилизация
Выплаты полагаются всем мобилизованным пермякам Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение выплатить каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному — 100 тысяч рублей. Делаем это сейчас, так как уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО. Собрать точные списки мобилизованных было непросто», — говорится в сообщении.

Губернатор также уточнил, что в учебные центры в Елани и Тюмени уже выехали специалисты минсоцразвития для сбора необходимых документов на выплаты. О порядке и сроках их предоставления объявят дополнительно. Совместную работу глав территорий и соцслужб лично проконтролирует на местах глава регионального минсоцразвития Павел Фокин. В учебные центры также направились юристы, которые будут помогать с оформлением всех необходимых документов. Предварительная работа с банками уже проведена. В результате такой адресной помощи итоговая сумма поддержки будет больше обозначенных тысяч, сообщил губернатор.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение выплатить каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному — 100 тысяч рублей. Делаем это сейчас, так как уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО. Собрать точные списки мобилизованных было непросто», — говорится в сообщении. Губернатор также уточнил, что в учебные центры в Елани и Тюмени уже выехали специалисты минсоцразвития для сбора необходимых документов на выплаты. О порядке и сроках их предоставления объявят дополнительно. Совместную работу глав территорий и соцслужб лично проконтролирует на местах глава регионального минсоцразвития Павел Фокин. В учебные центры также направились юристы, которые будут помогать с оформлением всех необходимых документов. Предварительная работа с банками уже проведена. В результате такой адресной помощи итоговая сумма поддержки будет больше обозначенных тысяч, сообщил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...