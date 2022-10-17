17 октября 2022

Пермские десантники собирают деньги на помощь спецназу и госпиталям

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., пограничник, тепловизор
Деньги будут направлены на приобретение средств защиты, в том числе, тепловизоров Фото:
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Пермские десантники помогут военнослужащим и госпиталям в зоне проведения специальной военной операции. Для этого они объявили сбор денег на приобретение необходимых вещей, спецсредств и медикаментов. Информация размещена на странице «Союз десантников Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Пермское региональное отделение „Союз десантников России“ начинает сбор денег на приобретение дорогостоящих электронных средств защиты и средств ведения современного боя. Бойцам необходимы тепловизоры, средства разведки и связи. Специальные прицелы, бронежилеты и бронекаски, обувь, одежда (в том числе, термобелье), отопители, генераторы, средства личной гигиены», — сказано в сообщении.

В обращении межрегиональной организации отмечается, что помощь будет направлена подразделениям ВДВ и спецназа, а также 35-му и 39-му аэромобильным госпиталям, «находящимся в непосредственной близости от передовой». О проведении специальной военной операции объявил 24 февраля президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

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Пермские десантники помогут военнослужащим и госпиталям в зоне проведения специальной военной операции. Для этого они объявили сбор денег на приобретение необходимых вещей, спецсредств и медикаментов. Информация размещена на странице «Союз десантников Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Пермское региональное отделение „Союз десантников России“ начинает сбор денег на приобретение дорогостоящих электронных средств защиты и средств ведения современного боя. Бойцам необходимы тепловизоры, средства разведки и связи. Специальные прицелы, бронежилеты и бронекаски, обувь, одежда (в том числе, термобелье), отопители, генераторы, средства личной гигиены», — сказано в сообщении. В обращении межрегиональной организации отмечается, что помощь будет направлена подразделениям ВДВ и спецназа, а также 35-му и 39-му аэромобильным госпиталям, «находящимся в непосредственной близости от передовой». О проведении специальной военной операции объявил 24 февраля президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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