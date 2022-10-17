Пермские десантники собирают деньги на помощь спецназу и госпиталям

18 октября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Деньги будут направлены на приобретение средств защиты, в том числе, тепловизоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермские десантники помогут военнослужащим и госпиталям в зоне проведения специальной военной операции. Для этого они объявили сбор денег на приобретение необходимых вещей, спецсредств и медикаментов. Информация размещена на странице «Союз десантников Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Пермское региональное отделение „Союз десантников России“ начинает сбор денег на приобретение дорогостоящих электронных средств защиты и средств ведения современного боя. Бойцам необходимы тепловизоры, средства разведки и связи. Специальные прицелы, бронежилеты и бронекаски, обувь, одежда (в том числе, термобелье), отопители, генераторы, средства личной гигиены», — сказано в сообщении. В обращении межрегиональной организации отмечается, что помощь будет направлена подразделениям ВДВ и спецназа, а также 35-му и 39-му аэромобильным госпиталям, «находящимся в непосредственной близости от передовой». О проведении специальной военной операции объявил 24 февраля президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Пермские десантники помогут военнослужащим и госпиталям в зоне проведения специальной военной операции. Для этого они объявили сбор денег на приобретение необходимых вещей, спецсредств и медикаментов. Информация размещена на странице «Союз десантников Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Пермское региональное отделение „Союз десантников России“ начинает сбор денег на приобретение дорогостоящих электронных средств защиты и средств ведения современного боя. Бойцам необходимы тепловизоры, средства разведки и связи. Специальные прицелы, бронежилеты и бронекаски, обувь, одежда (в том числе, термобелье), отопители, генераторы, средства личной гигиены», — сказано в сообщении. В обращении межрегиональной организации отмечается, что помощь будет направлена подразделениям ВДВ и спецназа, а также 35-му и 39-му аэромобильным госпиталям, «находящимся в непосредственной близости от передовой». О проведении специальной военной операции объявил 24 февраля президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.