Работодатели ЯНАО стали реже приглашать на собеседования молодежь

Спрос на молодых соискателей в ЯНАО снизился на 2% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО в последнюю неделю сентября работодатели стали реже приглашать на собеседования соискателей в возрасте до 24 лет. Об этом заявила пресс-служба HeadHunter.

«В последнюю неделю сентября работодатели ЯНАО на 2% реже приглашали на собеседования соискателей в возрасте 18-24 лет. В то же время на 1% увеличилась доля приглашений, отправленных людям 35-44 лет, 45-54 лет, а также 55 лет и старше», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что интерес к молодым соискателям наиболее снизился в профессиональных сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг» (-4%). Работодателей стали интересовать соискатели с опытом работы 3-6 лет и 12-15 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что работодатели в ЯНАО предлагают зарплату на 40% больше, чем во всей России. Средняя зарплата жителей региона в первом полугодии 2022 года превысила 130 тыс. рублей.