Работодатели в ЯНАО предлагают зарплату на 40% больше, чем во всей России

Работодатели в ЯНАО готовы платить больше, чем во всей России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работодатели по России предлагали соискателям среднюю зарплату в размере 54 948 рублей, однако на Ямале она оказалась выше на 40% — 76 860 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе платформы по онлайн рекрутингу hh.ru.

«По данным базы вакансий hh.ru за сентябрь 2022 года, средняя предлагаемая зарплата в России составляет 54 948 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 76 860 рублей, то есть, на 40% больше. По сравнению с сентябрем 2021 года, средние предлагаемые зарплаты в ЯНАО снизились на 746 рублей, в то время как общероссийский показатель вырос на 2 478 рублей», — говорится в сообщении.

Также по итогам сентября Ямал оказался на третьем месте по зарплатам, которые предлагают соискателям работодатели. Впереди оказалась только Магаданская область с суммой в 79 719 рублей и Чукотский автономный округ с суммой в 78 950 рублей.

Ранее сообщалось, что в регионе за полгода выросла средняя зарплата на 14 тысяч рублей. В августе 2022 года она больше 130 тысяч рублей.