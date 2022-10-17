Число авиарейсов из Челябинска в Москву вырастет

Авиакомпания «Россия» добавит с 10 ноября дополнительный рейс из Челябинска в Москву и обратно. Как следует из данных сайта «России», ежесуточно в столицу будет отправляться пять бортов перевозчика.
«В предстоящем сезоне соединяем столичный Внуково с регионами нашей страны. В Челябинск можно будет улететь ежедневно на дополнительном рейсе с 10 ноября», — сообщила пресс-служба авиакомпании на сайте.
Согласно данным сайта, перевозчик уберет по московскому направлению ранний рейс в 5:25 (уральское время). Вместо него появится еще один дневной перелет в 12:45. Самый поздний вылет можно будет совершить в 22:40 (сейчас последняя отправка — в 19:20).
Из Москвы с 10 ноября будет пять рейсов вместо четырех в настоящее время. Дополнительно можно будет отправиться в 7:05 (московское время). Остальные перелеты останутся, но в расписании их время изменится.
В октябре перелеты между двумя города осуществляют три авиакомпании: «Победа», «Аэрофлот» и «Россия». Все указанные перевозчики входят в группу «Аэрофлота».
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