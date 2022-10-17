После необычного сновидения Маргарита стала обладательницей миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Нижнего Тагила Маргарита Р. перед тем, как купить счастливый лотерейный билет, увидела сон, как на нее с неба падают деньги, а она купается в них. После этого свердловчанка выиграла в лотерее миллион рублей, рассказали URA.RU в компании «Столото».

«В ночь на 14 сентября мне приснился сон, где деньги падали на меня с неба, я подкидывала купюры и купалась в них. В соннике прочитала, что это к хорошим новостям. В тот день был день рождения моей бабушки, и я решила в ее честь поучаствовать в лотереях в последний раз. Открыла мобильное приложение „Столото“ и в первом же билете увидела числа 14 и 9. Не задумываясь, купила его», — цитируют слова Маргариты в компании.

Женщина призналась, что в лотереях участвовала два года, но хотела прекратить, потому что семья не поддерживала хобби. «Когда узнала о выигрыше, визжала на весь дом! Брат поехал в продуктовый магазин, но, услышав мои восторженные крики по телефону, развернулся обратно. Мы съездили в лотерейный киоск „Столото“, где подтвердили выигрыш. Я была в шоке!» — вспоминает свои эмоции победительница.

Ранее жительница Екатеринбурга выиграла в лотерее два миллиона рублей. Она также рассказывала, что накануне удачи ей приснился «сон к деньгам».