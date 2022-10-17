В Березниках из-за провалов снесут плотину и осушат водохранилище

18 октября 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Гидротехническое сооружение в Березниках будет демонтировано Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березниках Пермского края будет снесена плотина Нижне-Зырянского водохранилища городской ТЭЦ-10, а само водохранилище — осушено. Это следует из информации, приведенной на сайте Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Сейчас в надзорном ведомстве проходят публичные слушания, касающиеся предстоящих работ и воздействия на окружающую среду. Заказчиком публичных слушаний является ПАО «Т Плюс». «Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: ликвидации гидротехнического сооружения Березниковской ТЭЦ-10 — плотины Нижне-Зырянского водохранилища. Место реализации: Березники, Камский бассейновый округ. Цель осуществления: осушение ложа водохранилища демонтаж затворов и грузоподъемного оборудования», — информирует ведомство. Год назад ПАО «Т Плюс» объявило запрос на разработку документации по ликвидации плотины. Согласно размещенной информации, победителем признано ОАО «СЗН-Пермь», а стоимость работ оценена в 13,2 млн рублей. Водохранилище ранее также использовалось для нужд БКПРУ-1 «Уралкалия». После техногенной аварии и последующим образованием провалов, использование водохранилища прекратили в целях безопасности.

В Березниках Пермского края будет снесена плотина Нижне-Зырянского водохранилища городской ТЭЦ-10, а само водохранилище — осушено. Это следует из информации, приведенной на сайте Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Сейчас в надзорном ведомстве проходят публичные слушания, касающиеся предстоящих работ и воздействия на окружающую среду. Заказчиком публичных слушаний является ПАО «Т Плюс». «Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: ликвидации гидротехнического сооружения Березниковской ТЭЦ-10 — плотины Нижне-Зырянского водохранилища. Место реализации: Березники, Камский бассейновый округ. Цель осуществления: осушение ложа водохранилища демонтаж затворов и грузоподъемного оборудования», — информирует ведомство. Год назад ПАО «Т Плюс» объявило запрос на разработку документации по ликвидации плотины. Согласно размещенной информации, победителем признано ОАО «СЗН- Пермь» , а стоимость работ оценена в 13,2 млн рублей. Водохранилище ранее также использовалось для нужд БКПРУ-1 «Уралкалия». После техногенной аварии и последующим образованием провалов, использование водохранилища прекратили в целях безопасности.