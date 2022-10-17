Свердловские подростки пытались спасти женщину, которую сожгли заживо

Подростки 12 и 16 лет из Алапаевска, подозреваемые в убийстве с особой жестокостью, пытались спасти пенсионерку, которую сами облили бензином и подожгли. Детали преступления рассказал URA.RU начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.
«По предварительным данным, когда друзья подожгли женщину, они испугались и побежали к ближайшему дому, стали стучаться в квартиры и кричать, что на улице пожар и нужна вода. Одна из жительниц дала им ведро воды и вышла во двор, где увидела пострадавшую и вызвала полицию», — объяснил Горелых.
Инцидент произошел 16 октября в Алапаевске. Подростки 12 и 16 лет гуляли на улице, когда увидели пенсионерку. Дети догнали жертву, облили бензином и подожгли. Пенсионерка скончалась на месте. «Чем конкретно могла „насолить“ потерпевшая двум пацанам, сейчас выясняют сыщики и следователи», — отметил полковник Горелых.
Известно, что оба мальчика воспитываются в полных семьях, они и их родители на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоят. Один из подозреваемых учится в коррекционной школе. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении старшего ребенка меры пресечения, добавили в СК РФ по Свердловской области.
С места преступления изъяты бутылки из-под бензина
Фото: предоставлено СК РФ по Свердловской области
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Подростки 12 и 16 лет из Алапаевска, подозреваемые в убийстве с особой жестокостью, пытались спасти пенсионерку, которую сами облили бензином и подожгли. Детали преступления рассказал URA.RU начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых. «По предварительным данным, когда друзья подожгли женщину, они испугались и побежали к ближайшему дому, стали стучаться в квартиры и кричать, что на улице пожар и нужна вода. Одна из жительниц дала им ведро воды и вышла во двор, где увидела пострадавшую и вызвала полицию», — объяснил Горелых. Инцидент произошел 16 октября в Алапаевске. Подростки 12 и 16 лет гуляли на улице, когда увидели пенсионерку. Дети догнали жертву, облили бензином и подожгли. Пенсионерка скончалась на месте. «Чем конкретно могла „насолить“ потерпевшая двум пацанам, сейчас выясняют сыщики и следователи», — отметил полковник Горелых. Известно, что оба мальчика воспитываются в полных семьях, они и их родители на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоят. Один из подозреваемых учится в коррекционной школе. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении старшего ребенка меры пресечения, добавили в СК РФ по Свердловской области.