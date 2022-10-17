Свердловские подростки пытались спасти женщину, которую сожгли заживо

Подростки из Алапаевска пытались спасти женщину, которую сожгли заживо

Увидев, что натворили, подростки позвали на помощь (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подростки 12 и 16 лет из Алапаевска, подозреваемые в убийстве с особой жестокостью, пытались спасти пенсионерку, которую сами облили бензином и подожгли. Детали преступления рассказал URA.RU начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

«По предварительным данным, когда друзья подожгли женщину, они испугались и побежали к ближайшему дому, стали стучаться в квартиры и кричать, что на улице пожар и нужна вода. Одна из жительниц дала им ведро воды и вышла во двор, где увидела пострадавшую и вызвала полицию», — объяснил Горелых.

Инцидент произошел 16 октября в Алапаевске. Подростки 12 и 16 лет гуляли на улице, когда увидели пенсионерку. Дети догнали жертву, облили бензином и подожгли. Пенсионерка скончалась на месте. «Чем конкретно могла „насолить“ потерпевшая двум пацанам, сейчас выясняют сыщики и следователи», — отметил полковник Горелых.

Известно, что оба мальчика воспитываются в полных семьях, они и их родители на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоят. Один из подозреваемых учится в коррекционной школе. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении старшего ребенка меры пресечения, добавили в СК РФ по Свердловской области.