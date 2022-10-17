В Свердловской области двое подростков заживо сожгли пенсионерку

Подростки облили пенсионерку горючей жидкостью и подожгли Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Двое подростков в возрасте 16 и 12 лет подожгли на улице города Алапаевска (Свердловская область) 69-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась. Инцидент произошел вечером 16 октября.

«В Асбесте во время прогулки подростки облили горючей смесью пожилую женщину и подожгли. Позже, поняв, что они натворили, мальчики побежали в ближайший дом, стали стучаться в квартиры и просить воды, но было поздно. Пенсионерка к тому времени скончалась от полученных травм», — пишет telegram-канал Baza.

Позже подростки во всем сознались в полиции. 16-летний подросток пока находится под обязательством о явке, но следствие намерено просить суд поместить его под домашний арест.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области и в региональный ГУ МВД. В ведомствах пока воздержались от комментариев до выяснения всех обстоятельств происходящего.

Ранее агентство писало, что житель Режа (Свердловская область) украл из квартиры ветерана Великой Отечественной войны 1850 рублей, а затем вернулся и сжег пенсионера заживо, когда тот не мог подняться с пола. Мужчину приговорили к 17 годам и двум месяцам лишения свободы.