В Кремле ответили, собирается ли Путин подписывать указ о завершении мобилизации

Песков прокомментировал завершение мобилизации
новость из сюжетаМобилизация в России
Президент России Владимир Путин пока не собирается подписывать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока таких решений не было. Минобороны для каждого региона были установлены показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Сам процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен в регионах, которые справились. Пока президентского указа нет», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU.
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