В Кремле ответили, собирается ли Путин подписывать указ о завершении мобилизации

Песков: Путин пока не собирается подписывать указ о завершении частичной мобилизации в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков прокомментировал завершение мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин пока не собирается подписывать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока таких решений не было. Минобороны для каждого региона были установлены показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Сам процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен в регионах, которые справились. Пока президентского указа нет», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин пока не собирается подписывать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока таких решений не было. Минобороны для каждого региона были установлены показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Сам процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен в регионах, которые справились. Пока президентского указа нет», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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