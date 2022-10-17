Один из подростков, который участвовал в поджоге пенсионерки, избежит наказания

Двенадцатилетний подросток, который участвовал в поджоге пенсионерки, избежит наказания (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двенадцатилетний подросток, который участвовал в поджоге пенсионерки из Алапаевска (Свердловская область), избежит наказания. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. Ранее агентство писало, что двое подростков в возрасте 16 и 12 лет подожгли на улице 69-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась. Инцидент произошел вечером 16 октября.

«Необходимо отметить, что второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Но, тем не менее, в ходе расследования в обязательном порядке будут приняты иные меры, направленные на недопущение впредь причин и условий, которые способствовали совершению преступления. Мотивы и точные обстоятельства совершенного убийства в ходе расследования выясняются», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что подростки 12 и 16 лет из Алапаевска, подозреваемые в убийстве с особой жестокостью, пытались спасти пенсионерку, которую сами облили бензином и подожгли. Мальчики испугались и побежали за помощью к соседям, где стали стучаться в квартиры и просить воду. Одна из горожанок дала им ведро воды и сама вышла во двор, где и увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию.