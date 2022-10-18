В Кремле озвучили количество человек, которое подлежит мобилизации

Песков: число призванных в рамках частичной мобилизации не превысит 300 тысяч
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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что некоторые регионы уже выполнили план Фото:
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Мобилизация в России

Количество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно Миноброны по указу президента количественные показатели устанавливало и доводило до регионов. Главы регионов отвечали за организацию работы. Те пороги, которые были установлены, в некоторых регионах уже выполнены. Там не может идти речи о превышении общего количества в 300 тысяч человек», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

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Количество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Именно Миноброны по указу президента количественные показатели устанавливало и доводило до регионов. Главы регионов отвечали за организацию работы. Те пороги, которые были установлены, в некоторых регионах уже выполнены. Там не может идти речи о превышении общего количества в 300 тысяч человек», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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