В Кремле озвучили количество человек, которое подлежит мобилизации

Песков заявил, что некоторые регионы уже выполнили план
новость из сюжетаМобилизация в России
Количество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Именно Миноброны по указу президента количественные показатели устанавливало и доводило до регионов. Главы регионов отвечали за организацию работы. Те пороги, которые были установлены, в некоторых регионах уже выполнены. Там не может идти речи о превышении общего количества в 300 тысяч человек», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
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