Екатеринбуржец выиграл пять миллионов рублей, но не приходит за деньгами

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Победитель, возможно, не догадывается о своей удаче (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею более пяти миллионов рублей, но, возможно, еще не знает об этом. Счастливчик пока не обратился за выигрышем, сообщили URA.RU в компании «Столото».

«Во вторник, 18 октября в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз — 5 158 728 рублей. Удача оказалась на стороне участника 54991-го тиража из Екатеринбурга. Счастливчик пока не обратился за выигрышем», — говорится в релизе компании.

О победителе известно лишь то, что он купил билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей. Ранее жительница Нижнего Тагила выиграла в лотерее один миллион рублей. Женщина призналась, что накануне ей снился вещий сон, как с неба падают деньги.

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Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею более пяти миллионов рублей, но, возможно, еще не знает об этом. Счастливчик пока не обратился за выигрышем, сообщили URA.RU в компании «Столото». «Во вторник, 18 октября в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз — 5 158 728 рублей. Удача оказалась на стороне участника 54991-го тиража из Екатеринбурга. Счастливчик пока не обратился за выигрышем», — говорится в релизе компании. О победителе известно лишь то, что он купил билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей. Ранее жительница Нижнего Тагила выиграла в лотерее один миллион рублей. Женщина призналась, что накануне ей снился вещий сон, как с неба падают деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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