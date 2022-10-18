Екатеринбуржец выиграл пять миллионов рублей, но не приходит за деньгами

Победитель, возможно, не догадывается о своей удаче (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею более пяти миллионов рублей, но, возможно, еще не знает об этом. Счастливчик пока не обратился за выигрышем, сообщили URA.RU в компании «Столото».

«Во вторник, 18 октября в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз — 5 158 728 рублей. Удача оказалась на стороне участника 54991-го тиража из Екатеринбурга. Счастливчик пока не обратился за выигрышем», — говорится в релизе компании.

О победителе известно лишь то, что он купил билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей. Ранее жительница Нижнего Тагила выиграла в лотерее один миллион рублей. Женщина призналась, что накануне ей снился вещий сон, как с неба падают деньги.