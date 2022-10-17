17 октября 2022

Губернатора ХМАО попросили нанять инструкторов для мобилизованных югорчан

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Инструкторы нужны мобилизованным для лучшей подготовки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова изучит вопрос о предоставлении инструкторов для мобилизованных югорчан, которые сейчас находятся в учебном центре Елани. Об этом URA.RU узнало из открытого заседания мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Во-первых нужно понимать по каким направлениям, сколько (инструкторов — прим. URA.RU). И если это не Министерство обороны, как мы можем это сертифицировать, такого рода инструктажи», — сказала Комарова.

Предложение о найме инструкторов для мобилизованных югорчан внес руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов, который вместе с другими общественниками находится в учебном центре для югорчан, чтобы узнать обстановку и попробовать решить возникшие вопросы. Инструкторы необходимы для тренировок мобилизованных военному мастерству. По мнению опытных бойцов, которые находятся в подразделении, это повысит эффективность и выживаемость югорских мобилизованных в бою.

Ранее URA.RU сообщало, что новый военком ХМАО Роман Вуколов объяснил, когда мобилизованные из Югры получат зарплату. Жители ХМАО будут получать зарплату в период с 10 по 20 числа месяца.

В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова изучит вопрос о предоставлении инструкторов для мобилизованных югорчан, которые сейчас находятся в учебном центре Елани. Об этом URA.RU узнало из открытого заседания мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Во-первых нужно понимать по каким направлениям, сколько (инструкторов — прим. URA.RU). И если это не Министерство обороны, как мы можем это сертифицировать, такого рода инструктажи», — сказала Комарова. Предложение о найме инструкторов для мобилизованных югорчан внес руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов, который вместе с другими общественниками находится в учебном центре для югорчан, чтобы узнать обстановку и попробовать решить возникшие вопросы. Инструкторы необходимы для тренировок мобилизованных военному мастерству. По мнению опытных бойцов, которые находятся в подразделении, это повысит эффективность и выживаемость югорских мобилизованных в бою. Ранее URA.RU сообщало, что новый военком ХМАО Роман Вуколов объяснил, когда мобилизованные из Югры получат зарплату. Жители ХМАО будут получать зарплату в период с 10 по 20 числа месяца. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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