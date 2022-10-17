Губернатора ХМАО попросили нанять инструкторов для мобилизованных югорчан

Губернатор ХМАО Наталья Комарова изучит вопрос о предоставлении инструкторов для мобилизованных югорчан, которые сейчас находятся в учебном центре Елани. Об этом URA.RU узнало из открытого заседания мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте».
«Во-первых нужно понимать по каким направлениям, сколько (инструкторов — прим. URA.RU). И если это не Министерство обороны, как мы можем это сертифицировать, такого рода инструктажи», — сказала Комарова.
Предложение о найме инструкторов для мобилизованных югорчан внес руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов, который вместе с другими общественниками находится в учебном центре для югорчан, чтобы узнать обстановку и попробовать решить возникшие вопросы. Инструкторы необходимы для тренировок мобилизованных военному мастерству. По мнению опытных бойцов, которые находятся в подразделении, это повысит эффективность и выживаемость югорских мобилизованных в бою.
Ранее URA.RU сообщало, что новый военком ХМАО Роман Вуколов объяснил, когда мобилизованные из Югры получат зарплату. Жители ХМАО будут получать зарплату в период с 10 по 20 числа месяца.
В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.
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