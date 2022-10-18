Свердловчанин из ревности ударил жену ножом в спину, а потом застрелил

В ходе ссоры из ревности муж нанес удар ножом жене Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Красноуфимске (Свердловская область) возбудили уголовное дело против местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения убил жену. Судимый гражданин нанес ей удар ножом, а затем, вооружившись двуствольным ружьем, произвел выстрел в область шеи. Женщина погибла на месте. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. Женщина трудилась медсестрой в местной больнице.

«В ночь на 14 октября 2022 года в одном из сел Красноуфимского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры из ревности нанес удар ножом в область спины своей жене. Затем мужчина, вооружившись двуствольным ружьем, произвел выстрел в область шеи потерпевшей. В результате полученных повреждений пострадавшая погибла на месте происшествия», — сказано в сообщении.

О произошедшем в полицию сообщил брат погибшей. Мужчина пришел к сестре домой после того, как она не вышла на работу и перестала отвечать на телефонные звонки. «Ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью стрелок после убийства замыл следы, спрятал ружье и скрывался в подполе дома, но сыщики уголовного розыска полиции сумели найти его. Позже задержанный дал признательные показания. Собранные по данному факту данные полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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