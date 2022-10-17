Глава Салехарда Титовский вручил первый «чумовой капитал» в столице ЯНАО

Семья оленеводов получила сертификат на «чумовой капитал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде впервые вручили «чумовой капитал». Обладателем комплекта всего необходимого для возведения чума стала семья оленеводов Тайшиных. Об это сообщается в telegram-канале мэрии окружной столицы.

«Сегодня глава Салехарда Алексей Титовский вручил первый чумовой капитал. Обладателем стала семья Тайшиных», — говорится в сообщении.

Глава Салехарда отметил, что получить «чумовой капитал» многодетная семья смогла после поправок к региональному закону — ранее в нем было прописано, что на такую меру поддержки могут претендовать семьи, в которых родился третий ребенок, теперь же это распространяется и на последующих детей. «Чумовой капитал» — это комплект для сборки и обустройства чума. Его стоимость порядка 500 тысяч рублей.

Ранее, в конце марта 2021 года, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал эту меру поддержки. А уже в мае были выданы первые «чумовые капиталы».