Часть семей из ЯНАО получит новую льготу

Теперь многодетная семья может позволить себе новый чум Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несколько семей коренных народов Ямала уже получили чумовой капитал за рождение третьего ребенка. Чумовой капитал — комплект для создания традиционного северного жилья — чума. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Выдается чумовой капитал дополнительно к региональной выплате за третьего и всех последующих детей в 500 тысяч рублей. Это самый большой региональный капитал в стране», — говорится в сообщении «Российской газеты». Чумовой капитал — это новая мера поддержки молодых семей из числа коренных малочисленных народов Севера, которые ведут традиционный кочевой образ жизни, пишет MK.ru .

Ранее сеяхинские тундровики пожаловались на то, что после аномальной зимы их олени разбрелись по тундре в поисках пищи. На данный момент кочевники ищут пропавших животных, но не справляются с этой ситуацией, сообщили в пресс-службе администрации Ямальского района в конце апреля. Кроме того, сообщалось, что брошенные вахтовиками собаки нападают на домашних оленей.