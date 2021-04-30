Часть семей из ЯНАО получит новую льготу

Несколько семей коренных народов Ямала уже получили чумовой капитал за рождение третьего ребенка. Чумовой капитал — комплект для создания традиционного северного жилья — чума. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Выдается чумовой капитал дополнительно к региональной выплате за третьего и всех последующих детей в 500 тысяч рублей. Это самый большой региональный капитал в стране», — говорится в сообщении «Российской газеты». Чумовой капитал — это новая мера поддержки молодых семей из числа коренных малочисленных народов Севера, которые ведут традиционный кочевой образ жизни, пишет
Ранее сеяхинские тундровики пожаловались на то, что после аномальной зимы их олени разбрелись по тундре в поисках пищи. На данный момент кочевники ищут пропавших животных, но не справляются с этой ситуацией, сообщили в пресс-службе администрации Ямальского района в конце апреля. Кроме того, сообщалось, что брошенные вахтовиками собаки нападают на домашних оленей.
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