Пермское правительство исполнит желание мэров

В Пермском крае отремонтируют школьные дворы и дома культуры

18 октября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Проект родился после общения губернатора с главами территорий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермское правительство анонсировало большой проект по благоустройству в муниципалитетах. Он появился в результате общения губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с главами территорий. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания 18 октября рассказала министр территориального развития Светлана Усачева, передает корреспондент URA.RU. «Многие [депутаты] были на совещаниях у губернатора, где территории защищали планы комплексного развития. Исходя из анализа, который мы проводим вместе с министерствами, в рамках проекта „Комфортный край“ мы определили приоритеты на ближайшие три года», — отметила Усачева. По ее словам, проект предусматривает три направления. Первое — это благоустройство школьных территорий. В 2023 году все муниципалитеты получат деньги на эту работу. Второе — строительство и ремонт домов культуры на селе. По словам Светланы Усачевой, эта отрасль серьезно недофинансировалась и в ней накопилось много проблем. Третье направление, о котором говорили главы у губернатора, это тротуары и освещение населенных пунктов. До конца года минтер проработает с профильными министерствами критерии оценки заявок для предоставления субсидии.

Пермское правительство анонсировало большой проект по благоустройству в муниципалитетах. Он появился в результате общения губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с главами территорий. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания 18 октября рассказала министр территориального развития Светлана Усачева, передает корреспондент URA.RU. «Многие [депутаты] были на совещаниях у губернатора, где территории защищали планы комплексного развития. Исходя из анализа, который мы проводим вместе с министерствами, в рамках проекта „Комфортный край“ мы определили приоритеты на ближайшие три года», — отметила Усачева. По ее словам, проект предусматривает три направления. Первое — это благоустройство школьных территорий. В 2023 году все муниципалитеты получат деньги на эту работу. Второе — строительство и ремонт домов культуры на селе. По словам Светланы Усачевой, эта отрасль серьезно недофинансировалась и в ней накопилось много проблем. Третье направление, о котором говорили главы у губернатора, это тротуары и освещение населенных пунктов. До конца года минтер проработает с профильными министерствами критерии оценки заявок для предоставления субсидии.