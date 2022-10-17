Мобилизованных тюменцев и их семьи хотят освободить от штрафов за неоплату ЖКХ

Власти Тюменской области разработали проект постановления, согласно которому мобилизованных тюменцев и их семьи освободят от пени за несвоевременную оплату ЖКУ и взносов на капремонт. Документ есть в распоряжении URA.RU. Льгота будет действовать, пока у мобилизованного не закончится контракт о службе.
«Утвердить порядок освобождения граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации, и членов их семей от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме. Настоящее постановление вступает в силу с 7 октября 2022 года», — говорится в преамбуле документа.
Порядок разработан на основе федерального законодательства. Так, если семья хочет получить льготу, необходимо будет обратиться с заявлениями в управляющую компанию, к поставщику ресурсов или в Фонд капитального ремонта. В организации нужно будет предъявить контракт о прохождении службы, а также подтвердить, что резервист является вашим родственником.
Начисления пени должны будут прекратить с даты заключения контракта. Льгота распространится на пени за неоплату услуг по жилью, расположенному на территории Тюменской области, и принадлежащему мобилизованному или его родным на законных основаниях.
В настоящее время проект постановления правительства проходит обсуждение. Как ранее писало URA.RU, губернатор региона Александр Моор заявлял, что власти разрабатывают различные меры поддержки для мобилизованных и их родных.
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