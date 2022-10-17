В Тюменской области откроют центры поддержки семей мобилизованных

В Тюменской области откроют сеть центров для оказания поддержки семьям мобилизованных граждан. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Разделяю чувства земляков, которые переживают за своих родных, мобилизованных в Вооруженные силы РФ. Люди испытывают волнение, у них возникают вопросы, а иногда надо просто с кем-то поговорить. Готовим к открытию сеть центров поддержки семей мобилизованных. Туда можно будет прийти лично, чтобы пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам. Они расскажут о полагающихся льготах и ответят на все вопросы», — написал Александр Моор в своем telegram-канале.
Он также напомнил, что в регионе действует круглосуточная горячая линия психологической поддержки — 8-800-201-41-41. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время власти разрабатывают и дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Как ранее писало URA.RU, материальную помощь на сегодняшний день они могут получать на общих основаниях, запросив деньги на первоочередные нужды.
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