В УрФО собрали урожай в 2 раза больше, чем год назад

В Уральском федеральном округе собрали 7,3 млн тонн зерна
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, сельское хозяйство, уборка хлеба
В УрФО собрали 7,3 млн тонн зерна Фото:

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) зерновых и зернобобовых собрали почти в два раза больше — 7,3 млн тонн зерна. Такие данные приводятся на 17 октября. Об этом сообщили в аппарате полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева.

«Регионы собрали урожай без потери объемов. Для поддержки ценового баланса государство реализует ряд мер поддержки. В частности, закупает в интервенционный фонд пшеницу и рожь. Для аграриев также предусмотрены субсидии на тонну произведенного и реализованного зерна», — отметил полпред Якушев.

Ранее агентство писало, что в лесах Свердловской области летом 2021 года ожидается рекордный урожай грибов. Ученые объясняли это явление стечением погодных условий — теплого лета с соответствующим уровнем осадков.

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В регионах Уральского федерального округа (УрФО) зерновых и зернобобовых собрали почти в два раза больше — 7,3 млн тонн зерна. Такие данные приводятся на 17 октября. Об этом сообщили в аппарате полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. «Регионы собрали урожай без потери объемов. Для поддержки ценового баланса государство реализует ряд мер поддержки. В частности, закупает в интервенционный фонд пшеницу и рожь. Для аграриев также предусмотрены субсидии на тонну произведенного и реализованного зерна», — отметил полпред Якушев. Ранее агентство писало, что в лесах Свердловской области летом 2021 года ожидается рекордный урожай грибов. Ученые объясняли это явление стечением погодных условий — теплого лета с соответствующим уровнем осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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