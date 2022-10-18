В УрФО собрали урожай в 2 раза больше, чем год назад

В Уральском федеральном округе собрали 7,3 млн тонн зерна

18 октября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

В УрФО собрали 7,3 млн тонн зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU В регионах Уральского федерального округа (УрФО) зерновых и зернобобовых собрали почти в два раза больше — 7,3 млн тонн зерна. Такие данные приводятся на 17 октября. Об этом сообщили в аппарате полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. «Регионы собрали урожай без потери объемов. Для поддержки ценового баланса государство реализует ряд мер поддержки. В частности, закупает в интервенционный фонд пшеницу и рожь. Для аграриев также предусмотрены субсидии на тонну произведенного и реализованного зерна», — отметил полпред Якушев. Ранее агентство писало, что в лесах Свердловской области летом 2021 года ожидается рекордный урожай грибов. Ученые объясняли это явление стечением погодных условий — теплого лета с соответствующим уровнем осадков.

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) зерновых и зернобобовых собрали почти в два раза больше — 7,3 млн тонн зерна. Такие данные приводятся на 17 октября. Об этом сообщили в аппарате полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. «Регионы собрали урожай без потери объемов. Для поддержки ценового баланса государство реализует ряд мер поддержки. В частности, закупает в интервенционный фонд пшеницу и рожь. Для аграриев также предусмотрены субсидии на тонну произведенного и реализованного зерна», — отметил полпред Якушев. Ранее агентство писало, что в лесах Свердловской области летом 2021 года ожидается рекордный урожай грибов. Ученые объясняли это явление стечением погодных условий — теплого лета с соответствующим уровнем осадков.