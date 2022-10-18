Челябинцы оборудовали локаторами два военных корабля для Индии

Военное оборудование из Челябинска снова отправится в Индию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Разработчики АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина из Челябинска оснастили своими комплексами два авианосца для Индии. Как URA.RU рассказал гендиректор Дмитрий Брейгин, в производстве для иностранных партнеров находится третий комплект оборудования.

«Изготовили два радиолокационных комплекса для авианосцев „Викрамадитья“ и „Викрант“. Техника предназначена для ближней навигации, управления полетами, посадкой самолетов и вертолетов палубной авиации», — рассказал URA.RU Брейгин.

Комплекс включает в себя несколько систем различного назначения, установленных в разных частях корабля. Информация ото всех систем поступает и отображается на пультах управления группы руководства полетами. По словам собеседника URA.RU, по этой информации осуществляется все управление полетами и посадкой на авианосцах.

Изделие «Резистор-Э» на 97% состоит из комплектующих российского производства. Составные части комплекса изготовлены преимущественно АО НИИИТ-РК им. А.М. Брейгина, некоторые — на АО «Радиозавод» в Кыштыме. Второй комплекс установлен на корабле и проходит цикл испытаний. Третий сейчас находится на этапе приемки со стороны иностранных партнеров: в Челябинск прибыли офицеры ВМС Индии. Отправка заказчику планируется на первую половину 2023 года.

АО НИИИТ-РК им. А.М. Брейгина образовано в 1993 году. Коллектив специализируется на изготовлении радиолокационной техники наземного и морского базирования, контрольно-проверочной аппаратуры и сопровождении оборудования на протяжении всего жизненного цикла.