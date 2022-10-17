Прокуратура ЯНАО рекомендовала сократить проверки предпринимателей

Проверок предпринимателей станет меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В режиме видеоконференции проведена встреча между представителями прокуратуры ЯНАО и бизнесменами Красноселькупского (ЯНАО) и Тазовского (ЯНАО) районов. На встрече обсуждались меры по сокращению проверок предпринимателей, а также даны разъяснения действующего законодательства.

«В ходе встречи исполняющим обязанности прокурора ЯНАО Денисом Назаренко было указано на необходимость продолжения прямого диалога прокуратуры и органов власти с хозяйствующими субъектами. Контролирующим органам рекомендовано сократить количество проверок предпринимателей, применять профилактические меры», — сообщается на официальном сайте прокуратуры РФ по ЯНАО.

После конференции прокурором были даны разъяснения, обратившимся на личный прием, индивидуальным предпринимателям по вопросам порядка ведения бизнеса в условиях мобилизации и особенностей осуществления в текущем году контрольно-надзорной деятельности. Проведение подобных конференций с представителями бизнеса решено проводить на регулярной основе.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ЯНАО пообещали, что не бросят бизнесменов в условиях санкций. Для этого в регионе продлили мораторий на применение пониженной ставки по налогам, а также увеличили резервный фонд.