Синоптики обещают Челябинской области гололед и снег

Переходящие в мокрый снег дожди и гололедица ожидает Челябинскую область 19 октября. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.
«В ночь на 19 октября в отдельных районах Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе до умеренных. Местами гололедные явления, которые будут наблюдаться и утром», — пояснили URA.RU в областном гидрометеоцентре.
Дожди и мокрый снег также задержатся на Южном Урале 20 и 21 октября. Ночные температуры будут колебаться от минус 1 градуса до плюс 5 градусов. Днем возможно потепление до 11 градусов. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.
В самом Челябинске из осадков ожидаются только дожди. Гололеда в столице области также не будет, хотя дневные температуры не превысят 6-8 градусов. По ночам столбик термометра также не опустится ниже нуля.
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