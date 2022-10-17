Синоптики обещают Челябинской области гололед и снег

18 октября 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Челябинцам советуют быть осторожнее на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Переходящие в мокрый снег дожди и гололедица ожидает Челябинскую область 19 октября. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. «В ночь на 19 октября в отдельных районах Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе до умеренных. Местами гололедные явления, которые будут наблюдаться и утром», — пояснили URA.RU в областном гидрометеоцентре. Дожди и мокрый снег также задержатся на Южном Урале 20 и 21 октября. Ночные температуры будут колебаться от минус 1 градуса до плюс 5 градусов. Днем возможно потепление до 11 градусов. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. В самом Челябинске из осадков ожидаются только дожди. Гололеда в столице области также не будет, хотя дневные температуры не превысят 6-8 градусов. По ночам столбик термометра также не опустится ниже нуля. Скрин: сайт Челябинского ЦГМС

Переходящие в мокрый снег дожди и гололедица ожидает Челябинскую область 19 октября. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. «В ночь на 19 октября в отдельных районах Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе до умеренных. Местами гололедные явления, которые будут наблюдаться и утром», — пояснили URA.RU в областном гидрометеоцентре. Дожди и мокрый снег также задержатся на Южном Урале 20 и 21 октября. Ночные температуры будут колебаться от минус 1 градуса до плюс 5 градусов. Днем возможно потепление до 11 градусов. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. В самом Челябинске из осадков ожидаются только дожди. Гололеда в столице области также не будет, хотя дневные температуры не превысят 6-8 градусов. По ночам столбик термометра также не опустится ниже нуля.