17 октября 2022

Синоптики обещают Челябинской области гололед и снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед.Челябинск, погода, гололед, климат, лед, гололедица
Челябинцам советуют быть осторожнее на дорогах Фото:

Переходящие в мокрый снег дожди и гололедица ожидает Челябинскую область 19 октября. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

«В ночь на 19 октября в отдельных районах Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе до умеренных. Местами гололедные явления, которые будут наблюдаться и утром», — пояснили URA.RU в областном гидрометеоцентре.

Дожди и мокрый снег также задержатся на Южном Урале 20 и 21 октября. Ночные температуры будут колебаться от минус 1 градуса до плюс 5 градусов. Днем возможно потепление до 11 градусов. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

В самом Челябинске из осадков ожидаются только дожди. Гололеда в столице области также не будет, хотя дневные температуры не превысят 6-8 градусов. По ночам столбик термометра также не опустится ниже нуля.

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Переходящие в мокрый снег дожди и гололедица ожидает Челябинскую область 19 октября. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. «В ночь на 19 октября в отдельных районах Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе до умеренных. Местами гололедные явления, которые будут наблюдаться и утром», — пояснили URA.RU в областном гидрометеоцентре. Дожди и мокрый снег также задержатся на Южном Урале 20 и 21 октября. Ночные температуры будут колебаться от минус 1 градуса до плюс 5 градусов. Днем возможно потепление до 11 градусов. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. В самом Челябинске из осадков ожидаются только дожди. Гололеда в столице области также не будет, хотя дневные температуры не превысят 6-8 градусов. По ночам столбик термометра также не опустится ниже нуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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