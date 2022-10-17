В Тюменской области водитель иномарки погиб, столкнувшись с большегрузом

Легковое авто выехало на встречку, по которой ехал большегруз
На 98 километре дороги из Ишима в Викулово (Тюменская область) столкнулись Renault и большегруз Mercedes, в результате чего водитель легкового авто погиб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Личность жертвы аварии устанавливается.
«ДТП на 98-м километре автодороги Ишим — Викулово в Тюменской области. Столкнулись большегруз Mercedes и Renault. Водитель последнего погиб, в машине он был один, личность устанавливается», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
По предварительной информации иномарка выехала на встречную полосу. Водитель большегруза пытался уйти от удара на обочину, но не смог.
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