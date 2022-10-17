17 октября 2022

В Тюменской области водитель иномарки погиб, столкнувшись с большегрузом

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Легковое авто выехало на встречку, по которой ехал большегруз Фото:

На 98 километре дороги из Ишима в Викулово (Тюменская область) столкнулись Renault и большегруз Mercedes, в результате чего водитель легкового авто погиб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Личность жертвы аварии устанавливается.

«ДТП на 98-м километре автодороги Ишим — Викулово в Тюменской области. Столкнулись большегруз Mercedes и Renault. Водитель последнего погиб, в машине он был один, личность устанавливается», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

По предварительной информации иномарка выехала на встречную полосу. Водитель большегруза пытался уйти от удара на обочину, но не смог.

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На 98 километре дороги из Ишима в Викулово (Тюменская область) столкнулись Renault и большегруз Mercedes, в результате чего водитель легкового авто погиб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Личность жертвы аварии устанавливается. «ДТП на 98-м километре автодороги Ишим — Викулово в Тюменской области. Столкнулись большегруз Mercedes и Renault. Водитель последнего погиб, в машине он был один, личность устанавливается», — рассказали URA.RU в пресс-службе. По предварительной информации иномарка выехала на встречную полосу. Водитель большегруза пытался уйти от удара на обочину, но не смог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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