Берлускони: новая просьба Зеленского приведет к мировой войне

Принятие Украины в НАТО по просьбе Зеленского выльется в мировую войну, считает Сильвио Берлускони
Принятие Украины в НАТО приведет к мировой войне. Об этом заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.
«Украина даже попросилась в НАТО. Если бы она вступила в НАТО, война была бы мировой войной», — заявил Берлускони в интервью La Presse.
Ранее президент Украины подал ускоренную заявку на вступление в НАТО. Он также заявил о неизменности планов Украины вступить в НАТО.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews