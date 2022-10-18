Берлускони: новая просьба Зеленского приведет к мировой войне 18 октября 2022 в 21:25 Размер текста - 17 + Принятие Украины в НАТО по просьбе Зеленского выльется в мировую войну, считает Сильвио Берлускони Фото: Официальный сайт президента Украины Принятие Украины в НАТО приведет к мировой войне. Об этом заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. «Украина даже попросилась в НАТО. Если бы она вступила в НАТО, война была бы мировой войной», — заявил Берлускони в интервью La Presse. Ранее президент Украины подал ускоренную заявку на вступление в НАТО. Он также заявил о неизменности планов Украины вступить в НАТО. Принятие Украины в НАТО приведет к мировой войне. Об этом заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. «Украина даже попросилась в НАТО. Если бы она вступила в НАТО, война была бы мировой войной», — заявил Берлускони в интервью La Presse. Ранее президент Украины подал ускоренную заявку на вступление в НАТО. Он также заявил о неизменности планов Украины вступить в НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям