Берлускони: новая просьба Зеленского приведет к мировой войне

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Принятие Украины в НАТО по просьбе Зеленского выльется в мировую войну, считает Сильвио Берлускони Фото:

Принятие Украины в НАТО приведет к мировой войне. Об этом заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

«Украина даже попросилась в НАТО. Если бы она вступила в НАТО, война была бы мировой войной», — заявил Берлускони в интервью La Presse.

Ранее президент Украины подал ускоренную заявку на вступление в НАТО. Он также заявил о неизменности планов Украины вступить в НАТО.

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Принятие Украины в НАТО приведет к мировой войне. Об этом заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. «Украина даже попросилась в НАТО. Если бы она вступила в НАТО, война была бы мировой войной», — заявил Берлускони в интервью La Presse. Ранее президент Украины подал ускоренную заявку на вступление в НАТО. Он также заявил о неизменности планов Украины вступить в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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