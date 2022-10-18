Полковник Матвийчук назвал причину экстренной эвакуации в Херсонской области

Полковник в отставке Матвийчук: российские войска готовят мощное контрнаступление в Херсонщине

19 октября 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Российская армия готовится к контрнаступлению в Херсонской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы (ВС) РФ готовятся к контрнаступлению в Херсонской области, поэтому власти региона приняли решение об эвакуации местных жителей. Такое предположение в разговоре с URA.RU озвучил полковник в отставке, главред военно-аналитического издания ANNA-News Анатолий Матвийчук. «Наши войска пойдут вперед. Думаю, что будут военные столкновения в городе, удары будут производиться с обеих сторон. То, что творится сейчас — Киев вот показывают, Чернигов — мы видим, здания большие, высотные. Даже слепые попадания приведут к большим разрушениям», — сказал полковник, комментируя обращение врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. По словам Матвийчука, действия командования направлены на минимизацию потерь российской стороны. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября. В середине октября жителям региона предложили выехать на время работы военных в регионе. Во вторник Сальдо объявил эвакуацию населения четырех муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, ВСУ готовят наступление, Россия собрала группировку, чтобы отразить атаку.

Вооруженные силы (ВС) РФ готовятся к контрнаступлению в Херсонской области, поэтому власти региона приняли решение об эвакуации местных жителей. Такое предположение в разговоре с URA.RU озвучил полковник в отставке, главред военно-аналитического издания ANNA-News Анатолий Матвийчук. «Наши войска пойдут вперед. Думаю, что будут военные столкновения в городе, удары будут производиться с обеих сторон. То, что творится сейчас — Киев вот показывают, Чернигов — мы видим, здания большие, высотные. Даже слепые попадания приведут к большим разрушениям», — сказал полковник, комментируя обращение врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. По словам Матвийчука, действия командования направлены на минимизацию потерь российской стороны. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября. В середине октября жителям региона предложили выехать на время работы военных в регионе. Во вторник Сальдо объявил эвакуацию населения четырех муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, ВСУ готовят наступление, Россия собрала группировку, чтобы отразить атаку.