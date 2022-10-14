Глава Херсонщины: жителей попросили уехать, чтобы не мешать военным

Жителям Херсонской области предложили выехать на время работы военных в регионе. С таким предложением выступил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Это не эвакуация, а тот, кто хочет, может выехать на лечение, оздоровление, чтобы военные сделали свое дело и это не угрожало никому. Все вопросы, связанные с переездом, можно решить на горячей линии. Работают автобусы, переправа через Днепр для всех желающих», — передает слова Сальдо корреспондент URA.RU.
По словам врио губернатора, большая часть жителей все же остается в городе. «Сейчас спокойная жизнь, но это спокойствие должны подтвердить военные, мы им не должны мешать», — отметил он.
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября. За присоединение региона проголосовали 87,05% избирателей. Однако киевские власти не признали законность выбора жителей региона.
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Жителям Херсонской области предложили выехать на время работы военных в регионе. С таким предложением выступил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Это не эвакуация, а тот, кто хочет, может выехать на лечение, оздоровление, чтобы военные сделали свое дело и это не угрожало никому. Все вопросы, связанные с переездом, можно решить на горячей линии. Работают автобусы, переправа через Днепр для всех желающих», — передает слова Сальдо корреспондент URA.RU. По словам врио губернатора, большая часть жителей все же остается в городе. «Сейчас спокойная жизнь, но это спокойствие должны подтвердить военные, мы им не должны мешать», — отметил он. Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября. За присоединение региона проголосовали 87,05% избирателей. Однако киевские власти не признали законность выбора жителей региона.