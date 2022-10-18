СЦКК ДНР: украинские боевики оставили без электричества жителей Донецка и Ясиноватой

19 октября 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Без света остались несколько тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные обстреляли города Ясиноватая и Донецк, оставив местных жителей без электричества. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) 18 октября. «Населенный пункт Ясиноватая: обесточена 31 трансформаторная подстанция, без энергоснабжения 3100 абонентов населенных пунктов Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, частично Грачевка», — говорится в сообщении СЦКК ДНР, выложенном в telegram-канале «ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины». Известно, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Кроме того, говорится о повреждении нескольких домов в Донецке, а именно в Куйбышевском районе: «Улица Степаненко, 24 — многоквартирный жилой дом; улица Энгельса, 49 — частный жилой дом; улица Энгельса, 118 — многоквартирный жилой дом». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида. Националисты регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. Так, 8 октября ВСУ обстреляли населенный пункт Иловайск в ДНР, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Известно, что это было сделано в 0:00 по московскому времени.

Украинские военные обстреляли города Ясиноватая и Донецк, оставив местных жителей без электричества. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) 18 октября. «Населенный пункт Ясиноватая: обесточена 31 трансформаторная подстанция, без энергоснабжения 3100 абонентов населенных пунктов Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, частично Грачевка», — говорится в сообщении СЦКК ДНР, выложенном в telegram-канале «ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины». Известно, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Кроме того, говорится о повреждении нескольких домов в Донецке, а именно в Куйбышевском районе: «Улица Степаненко, 24 — многоквартирный жилой дом; улица Энгельса, 49 — частный жилой дом; улица Энгельса, 118 — многоквартирный жилой дом». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида. Националисты регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. Так, 8 октября ВСУ обстреляли населенный пункт Иловайск в ДНР, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Известно, что это было сделано в 0:00 по московскому времени.