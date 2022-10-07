07 октября 2022

Киев обстрелял Иловайск ракетами HIMARS

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Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
В ДНР обстрелян Иловайск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Иловайск в ДНР, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 0.00 (московского времени — прим. URA.RU) — населенный пункт Уманское — населенный пункт Иловайск. Выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-аккаунте ведомства.

ВСУ активно обстреливают освобожденные российской армией регионы, даже после их присоединения к РФ. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ранее националисты нанесли шесть ударов из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Иловайск в ДНР, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 0.00 (московского времени — прим. URA.RU) — населенный пункт Уманское — населенный пункт Иловайск. Выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-аккаунте ведомства. ВСУ активно обстреливают освобожденные российской армией регионы, даже после их присоединения к РФ. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ранее националисты нанесли шесть ударов из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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