Киев обстрелял Иловайск ракетами HIMARS

08 октября 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

В ДНР обстрелян Иловайск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Иловайск в ДНР, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 0.00 (московского времени — прим. URA.RU) — населенный пункт Уманское — населенный пункт Иловайск. Выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-аккаунте ведомства. ВСУ активно обстреливают освобожденные российской армией регионы, даже после их присоединения к РФ. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ранее националисты нанесли шесть ударов из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Иловайск в ДНР, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 0.00 (московского времени — прим. URA.RU) — населенный пункт Уманское — населенный пункт Иловайск. Выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-аккаунте ведомства. ВСУ активно обстреливают освобожденные российской армией регионы, даже после их присоединения к РФ. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ранее националисты нанесли шесть ударов из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста.