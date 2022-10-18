Командующий силами СВО раскрыл направления, на которые нацелены ВСУ

Украинская армия осуществляет и будет осуществлять попытки прорвать оборону сразу на трех направлениях: купянском, кранолиманском и николаево-криворожском. Об этом предупредил недавно назначенный командующим объединенной группировкой войск в районе военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
«Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений», — сообщил он в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее Суровикин говорил о том, что киевские власти, желая прорвать оборону России, подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. По его словам, ежесуточно потери украинской армии составляют от 600 до 1000 человек. При этом российская армия использует совершенно другую стратегию. «Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, а методично „перемалываем“ противника», — объяснил он. Тем самым минимизируются не только потери российских военных, но и сокращается количество жертв среди мирного населения, заверил Суровикин.
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Украинская армия осуществляет и будет осуществлять попытки прорвать оборону сразу на трех направлениях: купянском, кранолиманском и николаево-криворожском. Об этом предупредил недавно назначенный командующим объединенной группировкой войск в районе военной операции генерал армии Сергей Суровикин. «Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений», — сообщил он в интервью телеканалу «Россия 24». Ранее Суровикин говорил о том, что киевские власти, желая прорвать оборону России, подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. По его словам, ежесуточно потери украинской армии составляют от 600 до 1000 человек. При этом российская армия использует совершенно другую стратегию. «Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, а методично „перемалываем“ противника», — объяснил он. Тем самым минимизируются не только потери российских военных, но и сокращается количество жертв среди мирного населения, заверил Суровикин.