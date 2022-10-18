Командующий силами СВО доложил о непростой ситуации в Херсонской области

Командующий силами СВО: власти Херсонской области организовывают выезд жителей в Россию

19 октября 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Командующий силами СВО объяснил, зачем власти Херсонской области хотят перевезти жителей в субъекты РФ Фото: TACC/Pavel Golovkin Кредит/AP Власти Херсонской области приняли решение организовать возможность организовать безопасный выход жителей из города в другие субъекты РФ на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации, генерал Сергей Суровикин прокомментировал сложившуюся ситуацию в эфире телеканала «Россия-24». «На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона, по объектам социальной, экономической, производственной инфраструктуры. Из-за попадания реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням, жизням их семей. Натовское руководство уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонское направление, не считаясь ни с какими жертвами как самих ВСУ, так и среди мирного населения», — заявил Суровикин в интервью телеканалу. Он также упомянул, что у российских властей имеются «данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон; о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС». По его словам, подобные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения. «В этих условиях нашей первичной задачей является сохранение жизней и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством программе переселения», — заверил он. Кроме того, Суровикин назвал непростой сложившуюся военно-тактическую ситуацию. «В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Херсонской области приняли решение организовать возможность организовать безопасный выход жителей из города в другие субъекты РФ на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации, генерал Сергей Суровикин прокомментировал сложившуюся ситуацию в эфире телеканала «Россия-24». «На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона, по объектам социальной, экономической, производственной инфраструктуры. Из-за попадания реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням, жизням их семей. Натовское руководство уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонское направление, не считаясь ни с какими жертвами как самих ВСУ, так и среди мирного населения», — заявил Суровикин в интервью телеканалу. Он также упомянул, что у российских властей имеются «данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон; о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС». По его словам, подобные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения. «В этих условиях нашей первичной задачей является сохранение жизней и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством программе переселения», — заверил он. Кроме того, Суровикин назвал непростой сложившуюся военно-тактическую ситуацию. «В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений», — заключил он.