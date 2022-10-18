В Курганской области меняют закон о жилье для военных

в Курганской области региональное законодательство приведут в соответствии с федеральным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков внес в региональную думу документ, который меняет закон о жилье для военных и их семей. Законопроект опубликован на сайте облдумы. В Главном управлении социальной защиты населения в ответ URA.RU на редакционный запрос отметили, что региональный закон приводят в соответствии с федеральным.

«Внести изменения в закон Курганской области „О реализации на территории Курганской области отдельных положений федерального закона, который утверждает статус военнослужащих“ и федерального закона „О внесении изменений в ФЗ о статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан“», — говорится в тексте опубликованного документа. В соответствие приводят несколько статей ранее принятого закона и дополняют его новыми подпунктами.

Закон касается обеспечения жильем военнослужащих, которые встали на учет до 1 января 2005 года и имеют выслугу 20 и более лет, уточнили в департаменте информационной политики со ссылкой на данные Главного управления социальной защиты населения. «В Курганской области очередности по обеспечению жильем граждан, попадающих под юрисдикцию данного закона, нет. Все, кто обращался, обеспечены жильем. Указанные в запросе законопроекты вынесены в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным», — говорится в ответе областных властей.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы вносят изменения в региональный закон о государственной гражданской службе. Это связано с изменениями федерального закона, утверждающими дополнительные гарантии мобилизованных госслужащих.

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