11 октября 2022

Курганские депутаты меняют закон о госслужбе из-за мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, мониторы, комитет, заседание думы, руки, Принятие закона
В Курганской области закрепляют гарантии мобилизованным госслужащим Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Депутаты Курганской областной думы вносят изменения в региональный закон о государственной гражданской службе. Это связано с изменениями федерального закона, утверждающими дополнительные гарантии мобилизованных госслужащих, передает корреспондент URA.RU с заседания думского комитета по законодательству и государственному строительству.

«Законопроектом закрепляются дополнительные гарантии государственных гражданских служащих в связи с призывом на военную службу по мобилизации. Этим лицам гарантируется сохранение должности государственной гражданской службы, приостанавливается выплата денежного содержания, в этот период засчитывается стаж государственной гражданской службы, предусматриваются гарантии, связанные с выходом после окончания участия в указанных действиях», — пояснила депутатам главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления областной Думы Анна Гребенюк.

Изменения коснутся госслужащих, которые призваны по мобилизации, заключили контракт о несении военной службы или контракт о добровольном содействии по выполнению задач, возложенных на вооруженные силы. Законопроект подготовлен в двух чтениях. Председатель комитета Федор Ярославцев просил коллег принять изменения в закон безотлагательно.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал  https://t.me/Kurganistan45 

Депутаты Курганской областной думы вносят изменения в региональный закон о государственной гражданской службе. Это связано с изменениями федерального закона, утверждающими дополнительные гарантии мобилизованных госслужащих, передает корреспондент URA.RU с заседания думского комитета по законодательству и государственному строительству. «Законопроектом закрепляются дополнительные гарантии государственных гражданских служащих в связи с призывом на военную службу по мобилизации. Этим лицам гарантируется сохранение должности государственной гражданской службы, приостанавливается выплата денежного содержания, в этот период засчитывается стаж государственной гражданской службы, предусматриваются гарантии, связанные с выходом после окончания участия в указанных действиях», — пояснила депутатам главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления областной Думы Анна Гребенюк. Изменения коснутся госслужащих, которые призваны по мобилизации, заключили контракт о несении военной службы или контракт о добровольном содействии по выполнению задач, возложенных на вооруженные силы. Законопроект подготовлен в двух чтениях. Председатель комитета Федор Ярославцев просил коллег принять изменения в закон безотлагательно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...