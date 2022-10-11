Курганские депутаты меняют закон о госслужбе из-за мобилизации

12 октября 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

В Курганской области закрепляют гарантии мобилизованным госслужащим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутаты Курганской областной думы вносят изменения в региональный закон о государственной гражданской службе. Это связано с изменениями федерального закона, утверждающими дополнительные гарантии мобилизованных госслужащих, передает корреспондент URA.RU с заседания думского комитета по законодательству и государственному строительству. «Законопроектом закрепляются дополнительные гарантии государственных гражданских служащих в связи с призывом на военную службу по мобилизации. Этим лицам гарантируется сохранение должности государственной гражданской службы, приостанавливается выплата денежного содержания, в этот период засчитывается стаж государственной гражданской службы, предусматриваются гарантии, связанные с выходом после окончания участия в указанных действиях», — пояснила депутатам главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления областной Думы Анна Гребенюк. Изменения коснутся госслужащих, которые призваны по мобилизации, заключили контракт о несении военной службы или контракт о добровольном содействии по выполнению задач, возложенных на вооруженные силы. Законопроект подготовлен в двух чтениях. Председатель комитета Федор Ярославцев просил коллег принять изменения в закон безотлагательно.

Депутаты Курганской областной думы вносят изменения в региональный закон о государственной гражданской службе. Это связано с изменениями федерального закона, утверждающими дополнительные гарантии мобилизованных госслужащих, передает корреспондент URA.RU с заседания думского комитета по законодательству и государственному строительству. «Законопроектом закрепляются дополнительные гарантии государственных гражданских служащих в связи с призывом на военную службу по мобилизации. Этим лицам гарантируется сохранение должности государственной гражданской службы, приостанавливается выплата денежного содержания, в этот период засчитывается стаж государственной гражданской службы, предусматриваются гарантии, связанные с выходом после окончания участия в указанных действиях», — пояснила депутатам главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления областной Думы Анна Гребенюк. Изменения коснутся госслужащих, которые призваны по мобилизации, заключили контракт о несении военной службы или контракт о добровольном содействии по выполнению задач, возложенных на вооруженные силы. Законопроект подготовлен в двух чтениях. Председатель комитета Федор Ярославцев просил коллег принять изменения в закон безотлагательно.