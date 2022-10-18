18 октября 2022

Рэпер Гуф перенес свой концерт в Тюмени

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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
Исполнитель сломал ребро Фото:

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) перенес свой концерт в Тюмени, который должен был состояться 20 октября. Артист сломал ребро и анонсировал новые даты своих выступлений. Об этом Долматов сообщил в своих соцсетях.

«Немного печальные новости для ближайших городов, где я должен был выступать: я сломал ребро. Все ближайшие города переносятся на весну, не обессудьте. Все билеты остаются в силе», — сообщил исполнитель.

Новая дата выступления певца назначена на 6 апреля. Концерт должен был состояться в Тюмени в ресторане «Максимилианс».

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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) перенес свой концерт в Тюмени, который должен был состояться 20 октября. Артист сломал ребро и анонсировал новые даты своих выступлений. Об этом Долматов сообщил в своих соцсетях. «Немного печальные новости для ближайших городов, где я должен был выступать: я сломал ребро. Все ближайшие города переносятся на весну, не обессудьте. Все билеты остаются в силе», — сообщил исполнитель. Новая дата выступления певца назначена на 6 апреля. Концерт должен был состояться в Тюмени в ресторане «Максимилианс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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