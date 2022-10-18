Рэпер Гуф перенес свой концерт в Тюмени

Исполнитель сломал ребро Фото: Илья Московец © URA.RU

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) перенес свой концерт в Тюмени, который должен был состояться 20 октября. Артист сломал ребро и анонсировал новые даты своих выступлений. Об этом Долматов сообщил в своих соцсетях.

«Немного печальные новости для ближайших городов, где я должен был выступать: я сломал ребро. Все ближайшие города переносятся на весну, не обессудьте. Все билеты остаются в силе», — сообщил исполнитель.

Новая дата выступления певца назначена на 6 апреля. Концерт должен был состояться в Тюмени в ресторане «Максимилианс».