18 октября 2022

Звезда «Реальных пацанов» встретится с пермяками

Актер Николай Наумов пообщается с пермяками в ТРЦ
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Николай Наумов на пресс-конференции посвященной запуску мобильного приложения для изучения ПДД «АвтоКласс». Пермь, наумов николай, колян
Николай Наумов пообщается с фанатами в пятницу Фото:

Актер и шоумен, звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов в Перми проведет творческую встречу с фанатами. В пятницу от ответит на вопросы пермяков на площадке ТРЦ «IMALL-Эспланада».

«Приглашаем всех на встречу с Николаем Наумовым — неунывающим, веселым и находчивым любимцем Перми — Коляном из „Реальных пацанов“. Посидим, послушаем, поболтаем, сфотаемся и подпишем фотографии!» — сообщается в соцсетях ТРК.

Встреча состоится 21 октября в 18:30 на 1 этаже торгового центра. Ранее URA.RU рассказывало, что Наумов не только актер, но и филантроп. Так, например, он отказался от выигрыша в шоу «Форт Боярд» в пользу пермского благотворительного фонда «Дедморозим».

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Актер и шоумен, звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов в Перми проведет творческую встречу с фанатами. В пятницу от ответит на вопросы пермяков на площадке ТРЦ «IMALL-Эспланада». «Приглашаем всех на встречу с Николаем Наумовым — неунывающим, веселым и находчивым любимцем Перми — Коляном из „Реальных пацанов“. Посидим, послушаем, поболтаем, сфотаемся и подпишем фотографии!» — сообщается в соцсетях ТРК. Встреча состоится 21 октября в 18:30 на 1 этаже торгового центра. Ранее URA.RU рассказывало, что Наумов не только актер, но и филантроп. Так, например, он отказался от выигрыша в шоу «Форт Боярд» в пользу пермского благотворительного фонда «Дедморозим».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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