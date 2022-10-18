Звезда «Реальных пацанов» встретится с пермяками

Актер Николай Наумов пообщается с пермяками в ТРЦ

19 октября 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

Николай Наумов пообщается с фанатами в пятницу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Актер и шоумен, звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов в Перми проведет творческую встречу с фанатами. В пятницу от ответит на вопросы пермяков на площадке ТРЦ «IMALL-Эспланада». «Приглашаем всех на встречу с Николаем Наумовым — неунывающим, веселым и находчивым любимцем Перми — Коляном из „Реальных пацанов“. Посидим, послушаем, поболтаем, сфотаемся и подпишем фотографии!» — сообщается в соцсетях ТРК. Встреча состоится 21 октября в 18:30 на 1 этаже торгового центра. Ранее URA.RU рассказывало, что Наумов не только актер, но и филантроп. Так, например, он отказался от выигрыша в шоу «Форт Боярд» в пользу пермского благотворительного фонда «Дедморозим».

Актер и шоумен, звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов в Перми проведет творческую встречу с фанатами. В пятницу от ответит на вопросы пермяков на площадке ТРЦ «IMALL-Эспланада». «Приглашаем всех на встречу с Николаем Наумовым — неунывающим, веселым и находчивым любимцем Перми — Коляном из „Реальных пацанов“. Посидим, послушаем, поболтаем, сфотаемся и подпишем фотографии!» — сообщается в соцсетях ТРК. Встреча состоится 21 октября в 18:30 на 1 этаже торгового центра. Ранее URA.RU рассказывало, что Наумов не только актер, но и филантроп. Так, например, он отказался от выигрыша в шоу «Форт Боярд» в пользу пермского благотворительного фонда «Дедморозим».