Достроить предстоит самые трудные объекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал в течение года достроить дома для обманутых дольщиков. Как сообщила пресс-служба главы региона, в настоящий момент в реестре числится 35 проблемных домов.

«На 13 октября в Едином реестре объектов незавершенного строительства числится 35 проблемных домов. Это на 19 меньше, чем было ранее», — сообщили в правительстве региона на сайте.

Текслер принял участие в совещании по вопросу восстановления прав дольщиков. В мероприятии участвовали представители Фонда развития территорий (ФРТ). Участники сверили сроки сдачи объектов в рамках плана-графика достройки домов.

Задача, которую поставили региональные власти, достроить оставшиеся 35 домов до конца 2023 года. Главный управляющий директор ФРТ Константин Тимофеев поблагодарил Текслера за контроль решения вопроса. Участник совещания отметил, что предстоит достроить наиболее сложные объекты.