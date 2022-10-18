18 октября 2022

Текслер потребовал за год решить проблемы обманутых челябинских дольщиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой Тартаковского, возле Детского мира. Челябинск, бетонные блоки, стройка
Достроить предстоит самые трудные объекты Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал в течение года достроить дома для обманутых дольщиков. Как сообщила пресс-служба главы региона, в настоящий момент в реестре числится 35 проблемных домов.

«На 13 октября в Едином реестре объектов незавершенного строительства числится 35 проблемных домов. Это на 19 меньше, чем было ранее», — сообщили в правительстве региона на сайте.

Текслер принял участие в совещании по вопросу восстановления прав дольщиков. В мероприятии участвовали представители Фонда развития территорий (ФРТ). Участники сверили сроки сдачи объектов в рамках плана-графика достройки домов.

Задача, которую поставили региональные власти, достроить оставшиеся 35 домов до конца 2023 года. Главный управляющий директор ФРТ Константин Тимофеев поблагодарил Текслера за контроль решения вопроса. Участник совещания отметил, что предстоит достроить наиболее сложные объекты.

Достроить дома для дольщиков запланировали к концу 2023 года
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал в течение года достроить дома для обманутых дольщиков. Как сообщила пресс-служба главы региона, в настоящий момент в реестре числится 35 проблемных домов. «На 13 октября в Едином реестре объектов незавершенного строительства числится 35 проблемных домов. Это на 19 меньше, чем было ранее», — сообщили в правительстве региона на сайте. Текслер принял участие в совещании по вопросу восстановления прав дольщиков. В мероприятии участвовали представители Фонда развития территорий (ФРТ). Участники сверили сроки сдачи объектов в рамках плана-графика достройки домов. Задача, которую поставили региональные власти, достроить оставшиеся 35 домов до конца 2023 года. Главный управляющий директор ФРТ Константин Тимофеев поблагодарил Текслера за контроль решения вопроса. Участник совещания отметил, что предстоит достроить наиболее сложные объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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