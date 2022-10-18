Мобилизованные из Сургута отправились на фронт

Мобилизованных из Сургута отправили на обучение перед участием в СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Сургуте (ХМАО) 19 октября отправили группу мобилизованных для обучения перед участием в спецоперации на Украине. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Неполный автобус мобилизованных отправился на обучение и боевое слаживание. Провожать югорчан пришли порядка 60 человек», рассказывает корреспондент URA.RU.

По словам одного из мобилизованных, после получения повестки не было вопросов идти или нет. Был только вопрос, как достать дополнительное снаряжение. В этом ему помогли друзья.

Другие мобилизованные говорят, что было тяжело прощаться с семьей. «Мы понимаем, что надо поддержать страну», — рассказывает будущий военнослужащий, обнимая двух детей.

В ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, из запаса страны планируют призвать около 300 тысяч граждан. Ранее в Югре прошла отправка около 50 добровольцев для участия в спецоперации на Украине. В это число вошли военнослужащие из Нягани, Югорска, Советского, Нягани, Ханты-Мансийска и Радужного.