Свердловчанку, зарезавшую свою малолетнюю дочь, отправили в психбольницу

19 октября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Женщину отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнесергинском районе (Свердловская область) состоялся суд над 34-летней женщиной, которая убила свою 8-летнюю дочь. Женщину отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, так как у нее обнаружили психическое расстройство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Инцидент произошел в ночь на 26 октября 2021 года. «В ходе судебного рассмотрения установлено, что 26 октября 2021 года мать взяла из ящика кухонного стола нож и, подойдя к лежащей на диване дочери, нанесла ей ножом не менее 11 ударов в область груди, а также не менее 4 ударов в область левой руки. От полученных ранений ребенок скончался на месте. Согласно заключению комиссии экспертов, девушка страдает хроническим психическим расстройством. В связи с этим суд отправил женщину на принудительное лечение в психиатрическую больницу», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение жителя Тюмени, который был осужден пожизненно за убийство семьи из трех человек. Позже, уже будучи за решеткой, осужденный лишил жизни другого заключенного. Именно за убийство в СИЗО ему был вынесен новый приговор.

В Нижнесергинском районе (Свердловская область) состоялся суд над 34-летней женщиной, которая убила свою 8-летнюю дочь. Женщину отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, так как у нее обнаружили психическое расстройство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Инцидент произошел в ночь на 26 октября 2021 года. «В ходе судебного рассмотрения установлено, что 26 октября 2021 года мать взяла из ящика кухонного стола нож и, подойдя к лежащей на диване дочери, нанесла ей ножом не менее 11 ударов в область груди, а также не менее 4 ударов в область левой руки. От полученных ранений ребенок скончался на месте. Согласно заключению комиссии экспертов, девушка страдает хроническим психическим расстройством. В связи с этим суд отправил женщину на принудительное лечение в психиатрическую больницу», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение жителя Тюмени, который был осужден пожизненно за убийство семьи из трех человек. Позже, уже будучи за решеткой, осужденный лишил жизни другого заключенного. Именно за убийство в СИЗО ему был вынесен новый приговор.