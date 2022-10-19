Власти России рассмотрят новую категорию россиян для отсрочки от мобилизации

Союз адвокатов России попросил Мантурова не отправлять юристов на фронт
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, преступник, обвиняемый, обвинение, скамья подсудимых, подсудимый, адвокат, суд, судебный процесс, заключенный под стражу
Игорь Трунов предложил адвокатам проходить альтернативную гражданскую службу в новых регионах Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Союз адвокатов России (САР) обратился к зампреду правительства РФ, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой предоставить адвокатам бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщил президент организации Игорь Трунов. По его мнению, высококвалифицированные юристы принесут больше пользы в новых регионах страны.

«Посылать адвоката на передовую — это все равно что забивать микроскопом гвозди», — заявил Трунов в разговоре с «Коммерсантом». По мнению главы САР, адвокаты могут сыграть «положительную роль в становлении правового государства на новых территориях России», отправившись не на фронт, а в освобожденные регионы.

Российская конституция предусматривает возможность альтернативной гражданской службы, объяснил Трунов. «Целесообразно направлять адвокатов в новые регионы для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти. Новые регионы начали жить по законам России, которые во многом отличаются от украинского права, и во избежание хаоса нужны специалисты-правоведы с глубокими знаниями российского законодательства и правоприменительной практики», — сказал президент САР.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, в текущих условиях мобилизация необходима для защиты суверенитета и целостности страны.

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Союз адвокатов России (САР) обратился к зампреду правительства РФ, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой предоставить адвокатам бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщил президент организации Игорь Трунов. По его мнению, высококвалифицированные юристы принесут больше пользы в новых регионах страны. «Посылать адвоката на передовую — это все равно что забивать микроскопом гвозди», — заявил Трунов в разговоре с «Коммерсантом». По мнению главы САР, адвокаты могут сыграть «положительную роль в становлении правового государства на новых территориях России», отправившись не на фронт, а в освобожденные регионы. Российская конституция предусматривает возможность альтернативной гражданской службы, объяснил Трунов. «Целесообразно направлять адвокатов в новые регионы для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти. Новые регионы начали жить по законам России, которые во многом отличаются от украинского права, и во избежание хаоса нужны специалисты-правоведы с глубокими знаниями российского законодательства и правоприменительной практики», — сказал президент САР. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, в текущих условиях мобилизация необходима для защиты суверенитета и целостности страны.
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