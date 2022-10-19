Власти России рассмотрят новую категорию россиян для отсрочки от мобилизации

Союз адвокатов России попросил Мантурова не отправлять юристов на фронт

19 октября 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Игорь Трунов предложил адвокатам проходить альтернативную гражданскую службу в новых регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Союз адвокатов России (САР) обратился к зампреду правительства РФ, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой предоставить адвокатам бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщил президент организации Игорь Трунов. По его мнению, высококвалифицированные юристы принесут больше пользы в новых регионах страны. «Посылать адвоката на передовую — это все равно что забивать микроскопом гвозди», — заявил Трунов в разговоре с «Коммерсантом». По мнению главы САР, адвокаты могут сыграть «положительную роль в становлении правового государства на новых территориях России», отправившись не на фронт, а в освобожденные регионы. Российская конституция предусматривает возможность альтернативной гражданской службы, объяснил Трунов. «Целесообразно направлять адвокатов в новые регионы для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти. Новые регионы начали жить по законам России, которые во многом отличаются от украинского права, и во избежание хаоса нужны специалисты-правоведы с глубокими знаниями российского законодательства и правоприменительной практики», — сказал президент САР. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, в текущих условиях мобилизация необходима для защиты суверенитета и целостности страны.

Союз адвокатов России (САР) обратился к зампреду правительства РФ, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой предоставить адвокатам бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщил президент организации Игорь Трунов. По его мнению, высококвалифицированные юристы принесут больше пользы в новых регионах страны. «Посылать адвоката на передовую — это все равно что забивать микроскопом гвозди», — заявил Трунов в разговоре с «Коммерсантом». По мнению главы САР, адвокаты могут сыграть «положительную роль в становлении правового государства на новых территориях России», отправившись не на фронт, а в освобожденные регионы. Российская конституция предусматривает возможность альтернативной гражданской службы, объяснил Трунов. «Целесообразно направлять адвокатов в новые регионы для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти. Новые регионы начали жить по законам России, которые во многом отличаются от украинского права, и во избежание хаоса нужны специалисты-правоведы с глубокими знаниями российского законодательства и правоприменительной практики», — сказал президент САР. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, в текущих условиях мобилизация необходима для защиты суверенитета и целостности страны.