Жители свердловского города простились с мобилизованным, погибшим во время спецоперации

19 октября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Похороны организовали в Доме культуры Краснотурьинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Краснотурьинске (Свердловская область) простились с Евгением Бизяевым, которого мобилизовали 29 сентября, но через несколько дней он погиб. Евгений занимался патриотическим воспитанием в образовательных учреждениях, а также проводил «Уроки мужества» для подростков. Похороны посетил и глава города Александр Устинов. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Краснотурьинска. «Я лично знал его. Мы вместе хотели открыть памятник морякам в городе. Всегда открытый, добрый, отзывчивый человек. Горожане его помнят как неравнодушного общественника, который участвовал в жизни краснотурьинцев», — сказал Устинов в своей прощальной речи. Похороны организовали в городском Доме культуры. В память об Евгении друзья смонтировали фильм, в котором собрали воспоминания родных и близких. До мобилизации Евгений работал на Богословском алюминиевом заводе. Дома его ждали мама, сестра, супруга и сын, которому три года. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Однако свердловский военком Чирков допускал, что служащие без боевого опыта тоже могут быть призваны в дальнейшем. Фото: Алина Бизяева / vk.com Фото: Алина Бизяева / vk.com

В Краснотурьинске (Свердловская область) простились с Евгением Бизяевым, которого мобилизовали 29 сентября, но через несколько дней он погиб. Евгений занимался патриотическим воспитанием в образовательных учреждениях, а также проводил «Уроки мужества» для подростков. Похороны посетил и глава города Александр Устинов. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Краснотурьинска. «Я лично знал его. Мы вместе хотели открыть памятник морякам в городе. Всегда открытый, добрый, отзывчивый человек. Горожане его помнят как неравнодушного общественника, который участвовал в жизни краснотурьинцев», — сказал Устинов в своей прощальной речи. Похороны организовали в городском Доме культуры. В память об Евгении друзья смонтировали фильм, в котором собрали воспоминания родных и близких. До мобилизации Евгений работал на Богословском алюминиевом заводе. Дома его ждали мама, сестра, супруга и сын, которому три года. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Однако свердловский военком Чирков допускал, что служащие без боевого опыта тоже могут быть призваны в дальнейшем.