Власти США продумывают план для Байдена не пересечься с Путиным на G20

19 октября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Путин совершит поездку на G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белый дом делает все возможное, чтобы президент РФ Владимир Путин и президент США Джозеф Байден избежали прямой встречи в коридоре и на групповой фотографии лидеров на G-20. Об этом заявило американское издание Politico. «Двое мужчин могут в какой-то момент посетить одно и то же большое пленарное собрание. Официальные лица США исключили официальную встречу и предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится со своим российским коллегой в коридоре или даже на групповой фотографии лидеров», — сообщает издание. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин намерен принять участие на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии в ноябре этого года. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Белый дом делает все возможное, чтобы президент РФ Владимир Путин и президент США Джозеф Байден избежали прямой встречи в коридоре и на групповой фотографии лидеров на G-20. Об этом заявило американское издание Politico. «Двое мужчин могут в какой-то момент посетить одно и то же большое пленарное собрание. Официальные лица США исключили официальную встречу и предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится со своим российским коллегой в коридоре или даже на групповой фотографии лидеров», — сообщает издание. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин намерен принять участие на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии в ноябре этого года. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.