18 октября 2022

Драматург из ХМАО сообщил, что ФСБ проверяет его на экстремизм

Театрального режиссера Житковского из ХМАО из-за экстремизма опрашивает ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Драматурга из ХМАО проверяют на экстремизм Фото:

Драматург Алексей Житковский, сообщивший об обысках в своей квартире в Нижневартовске (ХМАО), вышел на связь с журналистом URA.RU. Он рассказал, что сейчас находится в Ханты-Мансийске, где его опрашивает ФСБ по поводу экстремистской деятельности.

«Меня сейчас опрашивает ФСБ, я нахожусь в Ханты-Мансийске. Что-то, связанное с экстремизмом, пока не могу говорить», — написал Житковский в мессенджере корреспонденту агентства.

На своей странице драматург уточнил, что ему удалось связаться с женой Ириной. «Она уже дома, дети в порядке», — уточнил Житковский. Перед этим он предполагал, что у жены изъяли телефон сотрудники правоохранительных органов. Сама Ирина на звонок корреспондента агентства не ответила.

Ранее URA.RU писало об обысках в нижневартовской квартире Житковского, о которых он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». Житковский рассказал, что его жену задержали пять сотрудников полиции, однако в пресс-службах УМВД и следственного управления СКР по ХМАО заявили о непричастности обоих ведомств к этому делу.

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Драматург Алексей Житковский, сообщивший об обысках в своей квартире в Нижневартовске (ХМАО), вышел на связь с журналистом URA.RU. Он рассказал, что сейчас находится в Ханты-Мансийске, где его опрашивает ФСБ по поводу экстремистской деятельности. «Меня сейчас опрашивает ФСБ, я нахожусь в Ханты-Мансийске. Что-то, связанное с экстремизмом, пока не могу говорить», — написал Житковский в мессенджере корреспонденту агентства. На своей странице драматург уточнил, что ему удалось связаться с женой Ириной. «Она уже дома, дети в порядке», — уточнил Житковский. Перед этим он предполагал, что у жены изъяли телефон сотрудники правоохранительных органов. Сама Ирина на звонок корреспондента агентства не ответила. Ранее URA.RU писало об обысках в нижневартовской квартире Житковского, о которых он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». Житковский рассказал, что его жену задержали пять сотрудников полиции, однако в пресс-службах УМВД и следственного управления СКР по ХМАО заявили о непричастности обоих ведомств к этому делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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