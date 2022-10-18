Драматург из ХМАО сообщил, что ФСБ проверяет его на экстремизм

Театрального режиссера Житковского из ХМАО из-за экстремизма опрашивает ФСБ

19 октября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Драматурга из ХМАО проверяют на экстремизм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Драматург Алексей Житковский, сообщивший об обысках в своей квартире в Нижневартовске (ХМАО), вышел на связь с журналистом URA.RU. Он рассказал, что сейчас находится в Ханты-Мансийске, где его опрашивает ФСБ по поводу экстремистской деятельности. «Меня сейчас опрашивает ФСБ, я нахожусь в Ханты-Мансийске. Что-то, связанное с экстремизмом, пока не могу говорить», — написал Житковский в мессенджере корреспонденту агентства. На своей странице драматург уточнил, что ему удалось связаться с женой Ириной. «Она уже дома, дети в порядке», — уточнил Житковский. Перед этим он предполагал, что у жены изъяли телефон сотрудники правоохранительных органов. Сама Ирина на звонок корреспондента агентства не ответила. Ранее URA.RU писало об обысках в нижневартовской квартире Житковского, о которых он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». Житковский рассказал, что его жену задержали пять сотрудников полиции, однако в пресс-службах УМВД и следственного управления СКР по ХМАО заявили о непричастности обоих ведомств к этому делу.

Драматург Алексей Житковский, сообщивший об обысках в своей квартире в Нижневартовске (ХМАО), вышел на связь с журналистом URA.RU. Он рассказал, что сейчас находится в Ханты-Мансийске, где его опрашивает ФСБ по поводу экстремистской деятельности. «Меня сейчас опрашивает ФСБ, я нахожусь в Ханты-Мансийске. Что-то, связанное с экстремизмом, пока не могу говорить», — написал Житковский в мессенджере корреспонденту агентства. На своей странице драматург уточнил, что ему удалось связаться с женой Ириной. «Она уже дома, дети в порядке», — уточнил Житковский. Перед этим он предполагал, что у жены изъяли телефон сотрудники правоохранительных органов. Сама Ирина на звонок корреспондента агентства не ответила. Ранее URA.RU писало об обысках в нижневартовской квартире Житковского, о которых он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». Житковский рассказал, что его жену задержали пять сотрудников полиции, однако в пресс-службах УМВД и следственного управления СКР по ХМАО заявили о непричастности обоих ведомств к этому делу.