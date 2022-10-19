Госдума разрешила поднять возраст выхода на пенсию до 70 лет

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Виды города. Курган, дедушка, бабушка, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры
Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста для ряда руководителей ведомств Фото:

Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому предельный возраст выхода на пенсию для отдельных категорий граждан может быть повышен до 70 лет. Сообщение об этом появилось в СМИ.

Согласно документу, предельный возраст выхода не пенсию может быть повышен до 70 лет для отдельных категорий руководителей в ведомствах, в том числе подчиненных правительству России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому предельный возраст выхода на пенсию для отдельных категорий граждан может быть повышен до 70 лет. Сообщение об этом появилось в СМИ. Согласно документу, предельный возраст выхода не пенсию может быть повышен до 70 лет для отдельных категорий руководителей в ведомствах, в том числе подчиненных правительству России. Об этом сообщает агентство ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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