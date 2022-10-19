Госдума разрешила поднять возраст выхода на пенсию до 70 лет

Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста для ряда руководителей ведомств
Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому предельный возраст выхода на пенсию для отдельных категорий граждан может быть повышен до 70 лет. Сообщение об этом появилось в СМИ.
Согласно документу, предельный возраст выхода не пенсию может быть повышен до 70 лет для отдельных категорий руководителей в ведомствах, в том числе подчиненных правительству России. Об этом сообщает агентство ТАСС.
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