Мобилизованные чеченцы из ХМАО хотят отправиться на фронт вместе с бойцами Кадырова

19 октября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Мобилизованные чеченцы из ХМАО пытаются попасть в отряд Кадырова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО мобилизованные чеченцы обращаются в диаспоры, чтобы попасть в ряды спецподразделения республики Чечни «Ахмат». Об этом URA.RU рассказал руководитель городской общественной организации «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах наш Народ» Якуб Инаркаев. «Есть желающие, которые к нам обращаются и хотят попасть в зону боевых действий. Я знаю, что из Нижневартовска в спецотряд „Ахмат“ попали несколько человек, но они были контрактниками. А мобилизованные обращаются к нам каждый день, хотят из ХМАО поехать в Гудермес на подготовку», — сказал Инаркаев. Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в ХМАО Адлан Орзалиев в разговоре с журналистом агентства рассказал, что также помогает мобилизованным, которые хотят проходить учения в Чечне. «Людей, которые хотят проходить обучение в Чечне, очень много, с этим проблем нет. При этом обращаются не только чеченцы, есть и русские, таджики, татары, дагестанцы», — сказал Орзалиев. Ранее URA.RU писало, что депутат из Пыть-Яха Супьян Хужулов участвовал в спецоперации по освобождению Мариуполя вместе с бойцами Кадырова. Затем он был передислоцирован в ЛНР, где проходил службу качестве разведчика. После двух месяцев пребывания в Донбассе Хужулов вернулся домой.

В ХМАО мобилизованные чеченцы обращаются в диаспоры, чтобы попасть в ряды спецподразделения республики Чечни «Ахмат». Об этом URA.RU рассказал руководитель городской общественной организации «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах наш Народ» Якуб Инаркаев. «Есть желающие, которые к нам обращаются и хотят попасть в зону боевых действий. Я знаю, что из Нижневартовска в спецотряд „Ахмат“ попали несколько человек, но они были контрактниками. А мобилизованные обращаются к нам каждый день, хотят из ХМАО поехать в Гудермес на подготовку», — сказал Инаркаев. Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в ХМАО Адлан Орзалиев в разговоре с журналистом агентства рассказал, что также помогает мобилизованным, которые хотят проходить учения в Чечне. «Людей, которые хотят проходить обучение в Чечне, очень много, с этим проблем нет. При этом обращаются не только чеченцы, есть и русские, таджики, татары, дагестанцы», — сказал Орзалиев. Ранее URA.RU писало, что депутат из Пыть-Яха Супьян Хужулов участвовал в спецоперации по освобождению Мариуполя вместе с бойцами Кадырова. Затем он был передислоцирован в ЛНР, где проходил службу качестве разведчика. После двух месяцев пребывания в Донбассе Хужулов вернулся домой.