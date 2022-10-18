18 октября 2022

Мобилизованные чеченцы из ХМАО хотят отправиться на фронт вместе с бойцами Кадырова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, автомат, калашников, камуфляж, армия, оружие, военный, ак-47, солдат, вс рф, сво
Мобилизованные чеченцы из ХМАО пытаются попасть в отряд Кадырова Фото:

В ХМАО мобилизованные чеченцы обращаются в диаспоры, чтобы попасть в ряды спецподразделения республики Чечни «Ахмат». Об этом URA.RU рассказал руководитель городской общественной организации «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах наш Народ» Якуб Инаркаев.

«Есть желающие, которые к нам обращаются и хотят попасть в зону боевых действий. Я знаю, что из Нижневартовска в спецотряд „Ахмат“ попали несколько человек, но они были контрактниками. А мобилизованные обращаются к нам каждый день, хотят из ХМАО поехать в Гудермес на подготовку», — сказал Инаркаев.

Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в ХМАО Адлан Орзалиев в разговоре с журналистом агентства рассказал, что также помогает мобилизованным, которые хотят проходить учения в Чечне. «Людей, которые хотят проходить обучение в Чечне, очень много, с этим проблем нет. При этом обращаются не только чеченцы, есть и русские, таджики, татары, дагестанцы», — сказал Орзалиев.

Ранее URA.RU писало, что депутат из Пыть-Яха Супьян Хужулов участвовал в спецоперации по освобождению Мариуполя вместе с бойцами Кадырова. Затем он был передислоцирован в ЛНР, где проходил службу качестве разведчика. После двух месяцев пребывания в Донбассе Хужулов вернулся домой.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В ХМАО мобилизованные чеченцы обращаются в диаспоры, чтобы попасть в ряды спецподразделения республики Чечни «Ахмат». Об этом URA.RU рассказал руководитель городской общественной организации «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах наш Народ» Якуб Инаркаев. «Есть желающие, которые к нам обращаются и хотят попасть в зону боевых действий. Я знаю, что из Нижневартовска в спецотряд „Ахмат“ попали несколько человек, но они были контрактниками. А мобилизованные обращаются к нам каждый день, хотят из ХМАО поехать в Гудермес на подготовку», — сказал Инаркаев. Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в ХМАО Адлан Орзалиев в разговоре с журналистом агентства рассказал, что также помогает мобилизованным, которые хотят проходить учения в Чечне. «Людей, которые хотят проходить обучение в Чечне, очень много, с этим проблем нет. При этом обращаются не только чеченцы, есть и русские, таджики, татары, дагестанцы», — сказал Орзалиев. Ранее URA.RU писало, что депутат из Пыть-Яха Супьян Хужулов участвовал в спецоперации по освобождению Мариуполя вместе с бойцами Кадырова. Затем он был передислоцирован в ЛНР, где проходил службу качестве разведчика. После двух месяцев пребывания в Донбассе Хужулов вернулся домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...