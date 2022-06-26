В ХМАО депутат, воевавший с отрядом Кадырова, отказался от выплат

27 июня 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов отказался от выплат за участие в спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, воевавший на Донбассе вместе с воинскими подразделениями главы Чечни Рамзана Кадырова, отказался от получения выплат за участие в боевых действиях. Об этом URA.RU рассказала помощник народного избранника Татьяна Седляр. «По возвращению из Донбасса Супьяну Султановичу [Хужулову] были положены выплаты за участие в боевых действиях. В том числе оплачивались даже расходы на дорогу. Но он решил от этих денег отказаться, объяснив тем, что ездил в ДНР и ЛНР в качестве добровольца. У Хужулова бизнес в Пыть-Яхе, так что он не нуждается в деньгах, которые положены тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Это его выбор», — прокомментировала Татьяна Седляр. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Пыть-Яха участвовал в спецоперации по освобождению Мариуполя. А затем вместе с другими бойцами Кадырова был передислоцирован в ЛНР, где проходил службу качестве разведчика. После двух месяцев пребывания на Донбассе, Хужулов вернулся домой. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, воевавший на Донбассе вместе с воинскими подразделениями главы Чечни Рамзана Кадырова, отказался от получения выплат за участие в боевых действиях. Об этом URA.RU рассказала помощник народного избранника Татьяна Седляр. «По возвращению из Донбасса Супьяну Султановичу [Хужулову] были положены выплаты за участие в боевых действиях. В том числе оплачивались даже расходы на дорогу. Но он решил от этих денег отказаться, объяснив тем, что ездил в ДНР и ЛНР в качестве добровольца. У Хужулова бизнес в Пыть-Яхе, так что он не нуждается в деньгах, которые положены тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Это его выбор», — прокомментировала Татьяна Седляр. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Пыть-Яха участвовал в спецоперации по освобождению Мариуполя. А затем вместе с другими бойцами Кадырова был передислоцирован в ЛНР, где проходил службу качестве разведчика. После двух месяцев пребывания на Донбассе, Хужулов вернулся домой. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами.